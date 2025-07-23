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MLB》道奇看上運動家火球終結者？ 名記者曝洋基等隊也可能搶

2025/07/23 15:07

米勒。（資料照，法新社）米勒。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟交易大限在即，各支競爭季後賽球隊預計將開始軍備競賽，根據《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）透露，運動家火球終結者米勒（Mason Miller）有望成為各隊爭搶標的。

米勒在去年繳出宰制成績，65局送出104次三振，拿下28次救援成功，防禦率2.49，本季他表現有所下滑，36場出賽投36局送出57K，拿到19次救援成功，防禦率4.00，不過招牌速球的均速依舊有高達101英里的水準。

上個賽季雖然米勒有傳出一點交易風聲，但運動家立場踩得很死，最終米勒也沒有被交易掉，但羅森索透露，儘管運動家今年表示沒有要談論米勒的交易，但有消息透露，運動家的立場可能會有所改變。

就運動家的立場來說，大概僅有幾支球隊具足夠的膽量能提出值得點頭的包裹，總管有可能會跟那些球隊接觸，不過目前來說，運動家還是傾向讓那些想要補強牛棚的球隊焦急地觀望。

羅森索透露，目前有可能爭搶米勒的球隊，包含剛簽下羅伯森（David Robertson）的費城人，史考特（Tanner Scott）進傷病名單的道奇，以及面臨威廉斯（Devin Williams）、威佛（Luke Weaver）可能在休賽季離開的紐約洋基隊。此外，有3位後援投手參加明星賽的教士，以及水手都不會被排除在爭奪名單外。

現在運動家對米勒的開價依舊很高，因為年資尚淺的他，本季年薪才76萬5000美元，且米勒尚未進入仲裁年，獲得他的球隊還能控制他到2029年，且本季他的預期防禦率僅2.84，較實際防禦率4.04要低上許多，且40.1%的三振率仍排在聯盟最頂尖的行列當中。

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