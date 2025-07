MLB》道奇新人滿壘暴傳「煮粥」掉3分 教頭為他緩頻、讚賞投球

道奇23歲新人亨利奎茲。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇23歲新人亨利奎茲(Edgardo Henriquez)今天在第7局滿壘時登板後援,卻發生一次要命傳球失誤,讓球隊掉3分,道奇最後在主場以7比10輸給雙城。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)認為,亨利奎茲只是太急了,並讚賞今晚的投球很棒。

道奇7局上換右投克萊茵(Will Klein)後援,他在1出局後連丟3保送退,由亨利奎茲接替投球,這是他本季初登板。雙城新星路易斯(Royce Lewis)敲一壘邊線滾地球,亨利奎茲要傳一壘卻發生大爆傳,這顆球一路滾至外野,讓對手追加3分。

不過,亨利奎茲今後援1.2局賞1次三振,本季初登板無失分,防禦率仍是0。亨利奎茲上季短暫上到大聯盟,僅出賽3場,共投3.1局失1分,防禦率2.70。

「他只是太急了,我認為他今晚投球很棒,我讓他上場的時機點,是我不喜歡的那種。」羅伯斯賽後表示,「我覺得那是一個例外的PLAY。」

