MLB》道奇新人滿壘暴傳「煮粥」掉3分 教頭為他緩頻、讚賞投球

道奇23歲新人亨利奎茲。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲新人亨利奎茲（Edgardo Henriquez）今天在第7局滿壘時登板後援，卻發生一次要命傳球失誤，讓球隊掉3分，道奇最後在主場以7比10輸給雙城。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，亨利奎茲只是太急了，並讚賞今晚的投球很棒。

道奇7局上換右投克萊茵（Will Klein）後援，他在1出局後連丟3保送退，由亨利奎茲接替投球，這是他本季初登板。雙城新星路易斯（Royce Lewis）敲一壘邊線滾地球，亨利奎茲要傳一壘卻發生大爆傳，這顆球一路滾至外野，讓對手追加3分。

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不過，亨利奎茲今後援1.2局賞1次三振，本季初登板無失分，防禦率仍是0。亨利奎茲上季短暫上到大聯盟，僅出賽3場，共投3.1局失1分，防禦率2.70。

「他只是太急了，我認為他今晚投球很棒，我讓他上場的時機點，是我不喜歡的那種。」羅伯斯賽後表示，「我覺得那是一個例外的PLAY。」

Sometimes it's better to be lucky than good and right now Royce Lewis is both pic.twitter.com/SUARrje3oX — CJ Fogler （@cjzero） July 23, 2025

道奇23歲新人亨利奎茲。（法新社）

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