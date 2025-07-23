MLB》大谷翔平砲火「四」射 明挑戰隊史最狂紀錄

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平持續展現驚人長打火力，今日對戰雙城在9局下敲出左外野2分砲，本季第36轟出爐，大谷成為首位在大聯盟達成連4場開轟的日本球員，可惜球隊仍以7：10輸球。大谷明天有望挑戰連續5場開轟的隊史紀錄。

大谷翔平在9局下2人出局一壘有人，瞄準雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）的100.1英里（約161公里）火球，一棒掃出左外野大牆，形成一發反方向的2分砲，擊球初速高達107.5英里，飛行距離為405英呎，目前以36轟與響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），並列國聯全壘打王。

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大谷翔平連續4場開轟成為日本球員史上第一人，有望挑戰道奇最長連續5場開轟的隊史紀錄，歷史上共有6人達成，分別是1950年的坎佩尼拉（Roy Campanella）、2001年的格林（Shawn Green）、2010年的坎普（Matt Kemp）、2014-2015年的「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、2015年的佩德森（Joc Pederson）以及2019年的馬恩西（Max Muncy）。

目前大聯盟史上最長的連續全壘打紀錄為8場，由1956年的龍格（Dale Long）、1987年的馬丁利（Don Mattingly）和1993年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）3人共同保持。

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