晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平砲火「四」射 明挑戰隊史最狂紀錄

2025/07/23 16:12

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平持續展現驚人長打火力，今日對戰雙城在9局下敲出左外野2分砲，本季第36轟出爐，大谷成為首位在大聯盟達成連4場開轟的日本球員，可惜球隊仍以7：10輸球。大谷明天有望挑戰連續5場開轟的隊史紀錄。

大谷翔平在9局下2人出局一壘有人，瞄準雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）的100.1英里（約161公里）火球，一棒掃出左外野大牆，形成一發反方向的2分砲，擊球初速高達107.5英里，飛行距離為405英呎，目前以36轟與響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez），並列國聯全壘打王。

大谷翔平連續4場開轟成為日本球員史上第一人，有望挑戰道奇最長連續5場開轟的隊史紀錄，歷史上共有6人達成，分別是1950年的坎佩尼拉（Roy Campanella）、2001年的格林（Shawn Green）、2010年的坎普（Matt Kemp）、2014-2015年的「A-Gon」岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、2015年的佩德森（Joc Pederson）以及2019年的馬恩西（Max Muncy）。

目前大聯盟史上最長的連續全壘打紀錄為8場，由1956年的龍格（Dale Long）、1987年的馬丁利（Don Mattingly）和1993年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）3人共同保持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中