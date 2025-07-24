世大運競技體操台灣女團力拚金牌 今日賽事預告與轉播

競技體操選手廖奕淳。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟有1場轉播，洋基將派出王牌左投佛里德（Max Fried）對決藍鳥巴西特（Chris Bassitt），目前落後美東龍頭藍鳥有3場勝差的洋基，能否獲勝縮小兩隊差距？另外還有雙城與道奇的D-LIVE，記得鎖定轉播！

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中職今天有1場轉播，由中信兄弟對上富邦悍將，兄弟將派出洋投黃博多，悍將則推出陳仕朋，記得鎖定轉播！

另外還有世大運賽事，競技體操台灣女團將力拚金牌，為台灣好手加油，敬請鎖定轉播！

MLB

07：00 洋基VS藍鳥 愛爾達體育1台、緯來體育

10：00 雙城VS道奇 愛爾達體育1台 D-LIVE

中國羽球公開賽

09：00 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

09：00 16強（上） 第2場地 愛爾達體育2台

13：00 16強（下） 第2場地 愛爾達體育2台

14：00 16強（下） 第1場地 愛爾達體育2台

中職

18：30 兄弟VS富邦 愛爾達體育2台、MOMO TV

世大運

15：55 桌球 單打四強 愛爾達體育1台

17：55 桌球 女單決賽 愛爾達體育1台

19：15 桌球 男單決賽 愛爾達體育1台

22：55 柔道 女63/70/男73/81公斤級決賽 愛爾達體育2台

23：05 田徑 複賽/決賽 愛爾達體育1台

23：25 籃球 男子四強 愛爾達體育3台

（7/25）01：25 台灣隊 競技體操 女團決賽 愛爾達體育3台

水上運動世錦賽

17：25 水球 男子銅牌戰 愛爾達體育4台

21：25 水球 男子金牌戰 愛爾達體育3台

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