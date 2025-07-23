MLB》大谷轟炸161公里「指叉伸卡」！106轟好手：不屬於現實世界...

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在對雙城9局下開轟，本季第36轟再度追平響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯全壘打王，也讓雙城轉播單位讚嘆：「這男人根本不屬於現實世界！」

大谷翔平在9局下2出局三壘有人時，逮中雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）一顆100.1英里（約161公里）的快速指叉伸卡球（Splinker），擊出左外野2分砲，擊球初速107.5英里（約173公里），飛行距離405英尺（約123.4公尺），這也是大谷生涯首度連4場開轟。

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雙城轉播單位《Twins.TV》主播普羅維斯（Cory Provus）看到大谷開轟當下直呼：「這男人太不真實了，獨一無二！」他還提到，這是杜蘭本季首度挨轟，「就發生在道奇球場、第9局、被大谷翔平砲轟！」

大聯盟生涯103轟、擔任球評的前雙城三壘手普魯夫（Trevor Plouffe）也分析，「那是顆時速100英里的Splinker，看看那顆球的位移，打者根本很難掌握到球心，更別說把球以107英里擊球初速打進觀眾席。這男人，根本不屬於現實世界！」

擔任日本轉播單位球評的前日本火腿隊OB田中賢介也驚嘆：「他早就在等那球，對左打者來說，能把那種球路打成那樣的，也只有大谷翔平了。」

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