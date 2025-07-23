MLB》主帥羅伯斯盼補強牛棚 道奇總管：不著急出手

大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇近期面臨牛棚戰力不足的窘境，總管高梅茲（Brandon Gomes）受訪表示，球隊目前並不急著主動出手補強。

距離7月31日交易大限只剩9天，道奇在守護神史考特（Tanner Scott）因左手肘發炎被放入15天傷兵名單後，牛棚人手不足的問題浮上檯面，目前共有4名牛棚大將都因傷高掛免戰牌，分別是崔南（Blake Treinen）、寇派克（Michael Kopech）、葛拉特羅（Brusdar Graterol）和已經動手肘韌帶置換手術確定報銷的菲利浦斯（Evan Phillips）。

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除此之外，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）今出賽因右腿不適退場，卡斯帕里烏斯希望只是抽筋，但明天將接受核磁共振檢查，但如果又少一位投手戰力，對道奇又是一大打擊。

目前道奇牛棚使用頻率為全聯盟最高，但防禦率4.41卻僅排全聯盟第24名，對於這支衛冕軍來說，補強牛棚早就是一項「現實」的需求，而近期的接連傷兵也讓補強成為迫切優先。

「我覺得『加強』這個說法很貼切，」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，在陣中許多大將相繼倒下的情況下，只要有需要，球隊不會排斥補強。

對於在交易大限補強，道奇總管高梅茲認為，季中交易的籌碼都是高的嚇人，所以他們總是會在休賽季全力補強，但就目前來說，球隊的立場沒有改變，不急著主動出手進行交易。高梅茲說道：「如果我們能維持基本的健康，我會說這套陣容比去年還要強，當然，從現在到季末還有很長一段路要走，但我對這支投手群的整體實力感到非常有信心。」

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