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MLB》大谷翔平開轟難掩道奇難堪比賽內容！主帥點出關鍵批慘不忍睹

2025/07/23 16:51

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在9局下開轟，但球隊仍以7：10不敵雙城，此役道奇全場發生4次四壞保送，還發生2次要命失誤，賽後總教練羅伯斯也坦言，這場比賽內容「慘不忍睹」。

道奇投手群今天一共出現多達7次四壞保送，其中先發的日本王牌山本由伸有1次，其餘全出現在牛棚，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）與克萊茵（Will Klein）各出現3次；另外還有2次失誤，包含游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）2局下讓雙城先馳得點，以及後援亨利奎茲（Edgardo Henriquez）滿壘暴傳直接丟掉3分。

道奇總教練羅伯斯賽後受訪，儘管他幫亨利奎茲緩頰，但對於球隊整體比賽內容仍表示：「無論是我們的投球內容，還是守備表現，現在絕對是跌到谷底。雖然進攻方面有逐漸回溫，這點還算值得肯定，但這遠遠還不夠。就整體比賽品質而言，真的慘不忍睹。」

對於投手群接連崩盤，羅伯斯補充：「無論在什麼情況下都必須確實完成任務，有人做到但也有人沒做到。每天都是不同的考驗，我們現在面臨的狀況是，取得球數領先卻無法解決打者，2好球後被敲安打，甚至無法壓制後段棒次，這些問題正在發生，我們必須盡快改善。」

道奇近10戰吞下7敗，目前已和國聯西區第2的教士縮小至3.5場勝差。明天雙方將進行3連戰最終戰，雙城將派出派岱克（Chris Paddack），道奇則推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）。

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