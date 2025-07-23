MLB》超罕見！道奇火球新秀致命失誤痛失3分 遭雙城寫42年離奇紀錄

亨利奎茲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天7：10不敵雙城，7局上道奇火球新秀亨利奎茲（Edgardo Henriquez）發生要命暴傳，讓雙城不用任何安打就兵不血刃攻下3分，也寫下罕見紀錄。

道奇7局上換右投克萊茵（Will Klein）後援，他在1出局後連丟3保送退場，由迎來本季初登板的亨利奎茲接手，結果他被雙城新星路易斯（Royce Lewis）敲一壘邊線滾地球，傳一壘時發生大暴傳，免費送雙城3分。

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Sometimes it's better to be lucky than good and right now Royce Lewis is both pic.twitter.com/SUARrje3oX — CJ Fogler （@cjzero） July 23, 2025

雙城該局沒有敲出任何安打，僅靠保送與失誤就攻下3分，奠定勝基。根據雙城媒體《TwinsRadio》指出，雙城上一次單局沒出現安打卻攻下3分的半局，已經是1983年4月7日的第3局，當時雙城靠著投手暴投與左外野手失誤跑回3分，終場5：4擊敗老虎。

此外，路易斯此役4打數0安打，僅選到1次保送，卻貢獻3分打點（包含6局上滿壘獲得保送），成為隊史第3位單場無安打卻打回3分打點的打者，前兩位分別是2006年的龐托（Nick Punto）與2000年的歐提茲（David Ortiz）。

亨利奎茲今後援1.2局賞1次三振無失分，防禦率0.00。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也替他緩頰，認為他的暴傳只是過於急躁，並肯定他今天的投球表現。

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