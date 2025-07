MLB》超罕見！道奇火球新秀致命失誤痛失3分 遭雙城寫42年離奇紀錄

亨利奎茲。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天7:10不敵雙城,7局上道奇火球新秀亨利奎茲(Edgardo Henriquez)發生要命暴傳,讓雙城不用任何安打就兵不血刃攻下3分,也寫下罕見紀錄。

道奇7局上換右投克萊茵(Will Klein)後援,他在1出局後連丟3保送退場,由迎來本季初登板的亨利奎茲接手,結果他被雙城新星路易斯(Royce Lewis)敲一壘邊線滾地球,傳一壘時發生大暴傳,免費送雙城3分。

Sometimes it's better to be lucky than good and right now Royce Lewis is both pic.twitter.com/SUARrje3oX