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2026金門馬拉松明年三大亮點 今晚六點優先受理金門人報名

2025/07/23 17:11

金門縣政府宣布，二○二六金門馬拉松將於明年一月二十四日、二十五日登場，副縣長李文良（左六）率縣府團隊與贊助廠商為賽事暖身。（記者吳正庭攝）金門縣政府宣布，二○二六金門馬拉松將於明年一月二十四日、二十五日登場，副縣長李文良（左六）率縣府團隊與贊助廠商為賽事暖身。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府宣布，2026金門馬拉松將於明年1月24日、25日登場，其中金門籍選手享有優先報名權，可於今晚6點開始報名。其餘，7月28日下午3點開放競賽組報名、同日下午6點開放休閒組報名，各組名額有限，額滿為止。

副縣長李文良說，聽取選手建議後，明年全馬路線進行優化微調；此外，明年馬拉松有3大亮點，首先配速員人增加至20位，協助跑者穩定配速、勇敢挑戰目標。第2，針對首次挑戰全馬的跑者，將提供「初馬專屬號碼布」申請服務，讓每位初次挑戰自我極限的跑者都能被看見、被鼓勵。第3，將首度設置「2026金門馬拉松選手姓名牆」，經過跑者同意秀出姓名供跑者打卡留念。

金門馬拉松歷年紀念酒與獎牌。（記者吳正庭攝）金門馬拉松歷年紀念酒與獎牌。（記者吳正庭攝）

外界關心今年金廈泳渡停辦是否波及明年金門馬拉松？導致中國選手無法參加?李文良說，馬拉松在金門舉辦，又沒有跨中線的問題，只是單純體育活動，應不致受到影響。
有關2025馬拉松出現人車爭道，有賽道安全疑慮，李文良說，會再與相關單位研商，提供最好賽道讓選手安心比賽。

主辦單位透露，包括今年配速員中會安排10位火辣級的「顏值跑團」，盼能鼓舞選手士氣。另外，以往最能突顯金門馬拉松的「戰地」亮點，就是支身著紅短褲，沿路扛著國旗唱軍歌、答數的海龍蛙人部隊，主辦單位表示，仍在與軍方協調中。更多賽事資訊可上「2026金門馬拉松」官方網站（https://www.sportsnet.org.tw/20260125_web/

金門縣政府表示，明年金門馬拉松針對首次挑戰全馬的跑者，將提供「初馬專屬號碼布」申請服務，讓每位初次挑戰自我極限的跑者都能被看見、被鼓勵。（金門縣政府提供）金門縣政府表示，明年金門馬拉松針對首次挑戰全馬的跑者，將提供「初馬專屬號碼布」申請服務，讓每位初次挑戰自我極限的跑者都能被看見、被鼓勵。（金門縣政府提供）

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