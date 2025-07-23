晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

世大運桌球》直落四擊潰日本組合 簡彤娟/蔡昀恩挺進女雙4強

2025/07/23 17:03

簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙8強賽直落四打敗日本組合。（大專體總提供）簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙8強賽直落四打敗日本組合。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣組合簡彤娟/蔡昀恩今天在2025年萊茵魯爾世大運桌球女雙8強賽，以直落四擊潰日本組合出澤杏佳/青井櫻，率先挺進4強，將和中國組合韓菲兒/王曉彤爭奪決賽門票。韓王配在8強賽克服局數1:3的落後，以4:3逆轉香港的吳詠琳/黃凱彤，驚險搶下4強門票。

首次搭檔的簡蔡配，32強先以直落三解決法國組合，16強再以3:1力退新加坡的陳昭澐/黎嬣萱，8強對上本屆世大運已奪下女團、混雙兩面金牌的出澤杏佳和青井櫻的搭檔。

簡蔡配一開賽就主動上手攻擊，4:1強勢開局，日本組合雖一度追到5:4，但台灣隊隨即回敬一波6:2的攻勢，11:6先馳得點；次局，簡蔡配火力依舊兇猛，加上對手無謂失誤偏多，8:1開局後，很快的以11:4再下一城。

第三局雙方多次互換領先，簡蔡配在9:10落後下，連續化解兩個局點後，以12:11反超，日本隊雖救下1個局點，但關鍵時刻，簡彤娟正手搶攻得手，隨後出澤正手拉球出界，台灣隊14:12搶下聽牌局，也重創對手士氣。

第四局，簡蔡配在開局2:3落後下，簡彤娟接發球直接正手起板帶動氣勢，打出一波7:1強攻，9:4拉開比數，最終以11:6獲勝，也讓出澤杏佳吞下本屆世大運首場敗仗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中