世大運桌球》直落四擊潰日本組合 簡彤娟/蔡昀恩挺進女雙4強

簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙8強賽直落四打敗日本組合。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣組合簡彤娟/蔡昀恩今天在2025年萊茵魯爾世大運桌球女雙8強賽，以直落四擊潰日本組合出澤杏佳/青井櫻，率先挺進4強，將和中國組合韓菲兒/王曉彤爭奪決賽門票。韓王配在8強賽克服局數1:3的落後，以4:3逆轉香港的吳詠琳/黃凱彤，驚險搶下4強門票。

首次搭檔的簡蔡配，32強先以直落三解決法國組合，16強再以3:1力退新加坡的陳昭澐/黎嬣萱，8強對上本屆世大運已奪下女團、混雙兩面金牌的出澤杏佳和青井櫻的搭檔。

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簡蔡配一開賽就主動上手攻擊，4:1強勢開局，日本組合雖一度追到5:4，但台灣隊隨即回敬一波6:2的攻勢，11:6先馳得點；次局，簡蔡配火力依舊兇猛，加上對手無謂失誤偏多，8:1開局後，很快的以11:4再下一城。

第三局雙方多次互換領先，簡蔡配在9:10落後下，連續化解兩個局點後，以12:11反超，日本隊雖救下1個局點，但關鍵時刻，簡彤娟正手搶攻得手，隨後出澤正手拉球出界，台灣隊14:12搶下聽牌局，也重創對手士氣。

第四局，簡蔡配在開局2:3落後下，簡彤娟接發球直接正手起板帶動氣勢，打出一波7:1強攻，9:4拉開比數，最終以11:6獲勝，也讓出澤杏佳吞下本屆世大運首場敗仗。

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