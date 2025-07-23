經典賽》WBC國家隊旅外投手選才 曾豪駒提出極細微觀察重點

徐若熙。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，台灣隊要展開4連戰，而且大會又設投球數限制，中職先發本土投手人才稀缺，勢必得靠大量旅外投手扛先發重任。

本季中職有14名投手局數超過70局，本土投手只有樂天桃猿黃子鵬的73.1局進榜，徐若熙的65.1局緊追在後，今天徐若熙將對樂天先發。近年中職是以先發洋投主宰戰局的職棒聯盟，經典賽台灣隊總教練曾豪駒指出，這是制度的問題，未來或許可以做一些改變，看要如何達成共識。

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經典賽是在球季開打前舉行，選才考量點較多，曾豪駒說，12強賽是在季後開打，選手仍在比賽情境，投球也沒那麼多限制，唯一要考量是選手的疲勞感，以避免受傷風險。

展望明年經典賽，屆時徐若熙可能旅外發展，中職土投可能只剩黃子鵬、鄭浩均能扛先發，台灣隊先發投手勢必得靠旅外軍團，曾豪駒表示，旅外投手多數是以先發培養，短期盃賽要看他們初期能否做好「大量投球」的準備，或是只能維持「少量品質」，這是觀察的重點。

所謂「大量投球」，曾豪駒進一步解釋，例如先發投手季中每場能投到100球，但季初不太可能投到100球，初期大約投60至80球，所以季初能準備多少投球量是重點，還有投手定位，這些都必須好好觀察。

前旅美投手陳偉殷和郭泓志都是台灣隊情蒐團隊成員，兩人協助觀察旅美球員，曾豪駒透露，陳偉殷常駐美國，郭泓志今天搭機赴美。

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