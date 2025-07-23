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MLB》大谷翔平連4戰開轟卻存在不尋常弱點？日本球評憂心看出端倪

2025/07/23 18:46

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平今天面對雙城敲出本季第36轟，同時達成個人生涯以及日本球員史上首次的連4戰開轟壯舉。然而日職生涯敲出2038支安打、現任球評的新井宏昌卻也點出擔憂，指出大谷今天整體打擊內容仍存在明顯課題。

大谷翔平前4打席繳白卷，直到9局下才逮中雙城終結者杜蘭（Jhoan Duran）的快速指叉伸卡球（Splinker），敲出左外野方向2分砲，也是他連續4場比賽敲出全壘打，目前36轟再度追平響尾蛇重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）並列國聯全壘打王。

然而新井宏昌指出，雖然大谷連續4場開轟直得肯定，但這4轟的落點都是中外野與反方向，「這確實是他狀態極佳時的典型擊球方向。但除了全壘打以外，其他打席的內容就不太理想。如果是積極對直球出棒，即使出局也無妨；但他目前的揮棒總是被直球壓制，說明他打不好直球，我不認為他現在是最佳狀態。」

大谷此役5打席所面對的22顆來球中，有15球是直球，而大谷繳出的結果為5次揮空、3次站著不動、5次界外、1次壞球與1次中外野飛球。新井宏昌認為，大谷現在的打擊時機比較偏向變化球，「因為沒有準備好應對速球，所以揮棒會慢半拍，導致揮空，甚至輕易錯過可攻擊的球。」

新井宏昌還直言：「雖然這麼說可能有點冒犯，但他現在連我自己也打得到的直球速度都打不好，我覺得有點不尋常。」

大谷在7月20日面對釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的紅中變速球，敲出左、中外野全壘打，開啟連4戰開轟壯舉。新井宏昌表示：「通常變化球會讓打者出棒時機較晚，左打者應該會把球打向中、右外野才對，但他卻打到中、左外野。雖然看起來很厲害，但他的揮棒時機是否恰當還不好說，感覺整體有些被動。」

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