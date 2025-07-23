中職》當年在日職陷入空前低潮 克魯茲有話想對陳子豪說

克魯茲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕75歲的味全龍打擊教練克魯茲曾效力日職火腿6年，敲出120發全壘打，累計打擊率3成10，兩度入選日職明星賽，當年他在日本打拚遇到許多困難和低潮，最終都一一克服重回正軌，如今看到陳子豪從兄弟轉戰龍隊，在不同球隊和環境打得非常掙扎，他心有戚戚焉。

克魯茲說，他曾到日職發展，行前知道環境和挑戰很艱困，這必須要親身去嘗試，有一段時間陷入空前低潮，每當Live BP（實戰投打練習）打得很好，旁人就會覺得，「那你為什麼比賽打不好？」這讓他感到非常挫折。

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克魯茲表示，後來他找到打擊節奏回到好的狀態，就比較少再陷入長期低潮，告訴自己：「我會打好的！ 」，就不容易再陷入低潮，把壓力完全釋放。

看到陳子豪陷入泥淖，克魯茲說，對於轉隊球員，他一定會想表現更多東西，所以沒辦法維持穩定性，有時候會覺得自己應該做到什麼，這時候壓力就來了，「我們需要子豪的棒子，會持續協助他調整，我們也需要朱育賢，如果核心球員打得好，就會帶動年輕球員，這樣年輕球員壓力就不會那麼大。」

克魯茲進一步指出，陳子豪看起來不太像是心態問題，主要是他給自己的責任，嘗試要做太多事情，其實不要做過多的事情，如果回歸基本面，控制他可以控制的東西，自然就會回歸正軌，全壘打就會出現。

回顧數十年選手和教練生涯，克魯茲說，「棒球是令人非常驚訝的運動，因為我們永遠不知道會發生什麼事情，所以我們才會那麼喜歡棒球，不是我們想的那麼簡單。」

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