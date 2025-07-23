NBA》「東契奇說他需要我」 史馬特盛讚湖人實力沒有上限

史馬特。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲防守悍將「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）加盟湖人。史馬特今天在賽前記者會證實，東契奇（Luka Doncic）親自出馬招募是他來湖人的關鍵主因。

史馬特日前與巫師達成買斷，以2年1100萬美元的合約加盟湖人。史馬特今天在賽前記者會透露自己會選擇湖人的原因，「當像東契奇這樣的球星打電話給你，關心你在哪裡，想知道你是否願意加入他們，他說他真的需要我幫忙，這讓我很感動。」

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史馬特是2022年的年度最佳防守球員，3度入選防守第一隊，他將在下賽季擔任湖人外線防守的關鍵角色，史馬特認為他在球隊的角色就是做他自己，用自己擅長的防守、領導能力、籃球智商和髒活去幫助球隊。

湖人本季除了網羅史馬特之外，更補進艾頓（Deandre Ayton）、拉拉維亞（Jake LaRavia）等人，史馬特相信湖人下個賽季有能力在激烈的西部中站穩腳步，「我們完全有能力與這些頂尖球隊抗衡，我們的上限很高，甚至沒有天花板，只要大家團結起來，各司其職，我們真的有機會完成大事。」

史馬特曾在2014年選秀被塞爾提克以第6順位選中，當年湖人曾在選前試訓他。史馬特坦言現在的自己非常有動力，因為過去兩年的表現因傷病影響令人失望。有趣的是，12年前自己差點就來到這裡，如今終於兜了一圈來到湖人，算是命運的安排。

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