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世大運柔道》敗部復活不敵波蘭好手 邱之柔無緣爭銅

2025/07/23 18:54

邱之柔。（大專體總提供）邱之柔。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣好手邱之柔今在德國萊茵魯爾世大運柔道女子48公斤級8強不敵中國莊文娜，落入敗部復活後又敗給波蘭好手，無緣獎牌。

來自國立體大的邱之柔去年在香港公開賽、東亞柔道錦標賽奪金，今迎來世大運初登場，首輪力退黎巴嫩選手埃利亞斯（Maria Elias），16強對決來自俄羅斯、以中立運動員身份出賽的塞米科萊諾娃（Julia Semikolenova）以一本拿下勝利。

邱之柔在8強遭遇今年塔吉克大滿貫賽銀牌得主莊文娜，遭對手以一本擊敗，落入敗部復活，保有爭取銅牌的機會，不過在敗部第一戰就輸給波蘭好手斯拉赫塔（Paulina Krystyna Szlachta），確定無緣獎牌。

來自北市大的林葳婷在女子57公斤級力退荷蘭對手德容（Zoë De Jong），可惜下輪不敵奧地利好手卡琳格（Laura Kallinger），台體大的邱韋傑則在男子60公斤級輸給美國韓裔選手，無緣16強。

台灣接下來在柔道項目還有女子70公斤級袁姵君、78公斤級王桀曦、78公斤級以上呂欣芮以及男子73公斤級張耕銜、90公斤級陳鵬宇、100公斤級以上戴友銘將出賽。

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