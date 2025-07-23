世大運射箭》「湯包」湯智鈞闖反曲弓個人4強 力拚台灣20年首金

湯智鈞。（資料照，大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭反曲弓一哥「湯包」湯智鈞，今天在萊茵魯爾世大運霸氣出擊連續過關斬將，挺進26日登場的4強賽，更要追逐20年來台灣首面男子反曲弓個人賽金牌。

台灣反曲弓過去世大運共奪3金、10銀、4銅，也屬台灣的重要獎牌庫，男子反曲弓最佳為2005年郭振維個人金牌；男子團體最佳為2009、2015、2017、2019、2023年的銀牌，其中從台北世大運起已連4屆進帳獎牌。

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湯智鈞生涯二度參加世大運，這次更是陣中經驗最豐富的選手，他在資格賽以667分拿到個人賽第3種子，也幫助台灣男團拿到第4種子。

湯智鈞今日個人淘汰賽連續打敗澳洲選手及隊友蘇于洋挺進8強，湯包在關鍵8強戰前兩局都拿下，取得4：0聽牌，即使一度遭德國對手維特爾（Jonathan Vetter）追成平手，但湯智鈞關鍵第5局以29：27獲勝，也搶下4強入場券。

教練劉展明表示，湯包在資格賽雖拿到第3種子，但期間仍有些問題，但淘汰賽狀態已提升不少，但動作仍有調整空間，畢竟4強差點關不了門就該檢討，「我會再幫湯包調整，希望個人賽能持續挺進，團體、混雙也能有亮眼表現。」

湯智鈞4強對手為土耳其好手帝梅爾（Berkim Tümer），他是2023年世錦賽團體銀牌、2024年巴黎奧運團體銅牌成員，實力不容小覷。台灣過去除了2005年郭振維個人金牌，2009年王正邦斬獲個人銀牌，但再來男子個人已多屆未曾拿牌。

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