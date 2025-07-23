世大運桌球》逆轉中國陳俊崧完成甜蜜復仇 高承睿攜手馮翊新晉級男單8強

高承睿在男單16強賽逆轉中國好手陳俊崧。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕「柚子」高承睿今晚在2025年萊茵魯爾世大運桌球男單16強賽，以4:1逆轉中國小將陳俊崧，報了日前在團體賽金牌戰遭逆轉的一箭之仇，和馮翊新攜手挺進8強。

世界排名25的高承睿在團體賽因壓力過大表現失常，在金牌戰第四點以1:3遭世界排名238的陳俊崧逆轉。這回再度交手，小高以平常心上陣，首局雖然以11:13讓出，但他很快做出調整，以11:8、11:3、11:7連追3局，第五局在9:10逆境下，化解1個局點後，以12:10後來居上，完成甜蜜的復仇。高承睿8強將對決16強戰以4:3扳倒南韓名將趙大成的俄羅斯黑馬希多倫科。

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世界排名50的馮翊新在16強賽也以11:9、11:3、11:7、11:8解決世界排名181的羅馬尼亞好手伊斯特拉特，8強將迎戰中國最後希望孫正，雙方日前才在男團金牌戰決勝第五點交鋒，當時馮翊新以3:2逆轉，幫助台灣隊摘下隊史首金。

女單方面，世界排名68的簡彤娟以4:1（11:8、11:7、12:10、9:11、11:6）收拾斯洛伐克女將拉波索娃，8強將迎戰中國女將趙尚。

世界排名140的黃愉偼也以4:2擊退世界排名120的法國好手露茲，8強將遭遇日本女將淺田真奈，淺田在16強賽激戰7局後，以4:3艱苦擊敗中國削球手楊屹韻。鄭樸璿則在局數3:1領先下連丟3局，3:4遭香港新秀吳詠琳逆轉，無緣晉級8強。

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