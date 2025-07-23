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世大運桌球》第4局錯失4個局點遭中國組合逆轉 簡彤娟/蔡昀恩銅牌作收

2025/07/23 21:15

簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙4強賽遭中國組合逆轉，無緣爭金。（大專體總提供）簡彤娟（左）、蔡昀恩在女雙4強賽遭中國組合逆轉，無緣爭金。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣組合簡彤娟/蔡昀恩今晚在2025年萊茵魯爾世大運桌球女雙4強賽，第四局在10:6聽牌下錯過4個局點後士氣遭受重挫，最終以2:4遭世界排名52的中國組合韓菲兒/王曉彤逆轉，以銅牌作收。另一組中國女雙趙尚/楊屹韻在4強賽也以4:1解決法國的露茲/科克，中國隊提前包辦金、銀牌，本屆世大運首面桌球金牌終於開胡。

首次搭檔的簡彤娟/蔡昀恩在8強賽扳倒「中國殺手」出澤杏佳和青井櫻的組合，4強對決去年贏得瑞典哈爾姆斯塔得支線賽女雙冠軍的韓菲兒/王曉彤，巧合的是，那一站簡彤娟和國泰學姐劉馨尹就是在女雙決賽以1:3敗給「韓王配」。

簡蔡配打完前3局以11:7、7:11、11:7領先，第4局也在6:6平手時連拿4分，10:6率先聽牌，眼看就要搶下聽牌局，沒想到此時突然遭遇亂流，連丟6分，10:12被中國組合扳平戰局。

關鍵第5局，簡蔡配4:3領先時又被對手打出一波8:2的反擊，6:11再丟1局，氣勢也急轉直下，第6局開局又陷入1:6大幅落後，雖然一度追到8:10，最終仍以8:11落敗。

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