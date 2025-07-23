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中職》徐若熙8度「攻蛋」ERA0.35 新一代「巨蛋王者」降臨！

2025/07/23 21:21

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天靠徐若熙繳7局無失分優質先發，加上朱育賢陽春砲助威，最終龍隊就以2：0完封勝樂天桃猿，下半季龍隊戰績躍居聯盟榜首。

此役3局下朱育賢轟出陽春砲助龍隊先馳得點，本季第8轟出爐，5局下再靠李凱威、朱育賢、郭天信安打再添1分，朱育賢繳3安猛打賞，選到1次保送，4次打擊全數上壘。

徐若熙主宰戰局，先發7局用83球其中61顆好球，好球率高達73.5%，被敲出4支安打，另有4K和1次保送無失分，再靠牛棚順利守成拿下本季第3勝和單場MVP，防禦率（ERA）降至1.62，同時他補足聯盟規定投球局數「空降」防禦率王。

值得一提的是，徐若熙生涯在大巨蛋先發8場戰績5勝2敗，總計51.2局投球失4分僅2分責失，防禦率低到只有0.35，儼然是新一代「巨蛋王者」。

樂天洋投波賽樂先發5局用了111球，被敲6安包含1轟另有4次四死球，失2分苦吞本季第6敗。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）

朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）朱育賢轟出全壘打。（記者林正堃攝）

波賽樂。（記者林正堃攝）波賽樂。（記者林正堃攝）

味全龍躍居下半季排名榜首。（記者林正堃攝）味全龍躍居下半季排名榜首。（記者林正堃攝）

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