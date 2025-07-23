中國賽》又是台灣內戰！林俊易3局打敗戚又仁挺進男單16強

林俊易。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕又是台灣內戰！「左手重砲」林俊易今天在超級1000系列中國羽球公開賽和戚又仁狹路相逢，林俊易以21：13、16：21、21：8打敗戚又仁，挺進男單16強。

台灣男單在中國賽共5人取得參賽資格，其中台灣一哥周天成昨內戰打敗王子維晉級16強，而林俊易、戚又仁又是內戰，只有李佳豪首輪對上中國陸光祖，非自家人互相殘殺。

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林俊易、戚又仁過去5次在國際賽交鋒，林俊易取得4勝1敗且保有對戰3連勝。林俊易今日首局開始就連得3分，戚又仁雖有追平，但小林還是能及時做出回應，利用強力扣殺招呼隊友，關鍵在13：11之際更連得4分，製造出一波8：2攻勢，先下一城。

戚又仁在第2局能主動進行攻擊，利用更犀利的角度壓迫林俊易，以及防守也能擋住林俊易，以11：7領先進入技術暫停，再來也成功扳平戰局。不過，進入決勝局卻一面倒，林俊易取得12：1大幅領先，最後也就由小林拿下對戰4連勝。

台灣男單有周天成、林俊易、李佳豪晉級16強，周天成明天對決印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），林俊易將挑戰第2種子丹麥好手安童森（Anders Antonsen），李佳豪則要對陣地主選手王正行。

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