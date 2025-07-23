拚到最後一球奪世大運史上首金 台南選手卻遭獎金冷待？修法補破網

台南桌球選手馮翊新代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。（圖由台南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一樣得牌、兩樣情！2025年萊茵魯爾世界大學運動會中，台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表台灣隊出戰表現亮眼，與隊友攜手勇奪桌球團體歷史首面金牌，卻因地方獎助金制度差異，引發議論。

市議員陳怡珍指出，歷經五局激戰、廝殺到最後一球，關鍵第五點由馮翊新擊敗中國選手，成功為台灣奪金，卻僅獲台南市現行獎金1萬5千元，遠不如同隊的高雄市選手高承睿奪金，可獲高雄市20萬元獎勵。這次奪金的4位選手—高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞，缺一不可，每一位都是台灣的驕傲。然而，不同縣市間的獎金差距過大，將打擊選手的榮譽感與歸屬感。

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台南市府體育局回應表示，目前六都針對國際賽事選手的獎勵標準，多數採「國光獎章獎金10%」為原則，約為6萬元左右。市府已著手修正《體育獎助金發給辦法》，將國際金牌獎金自3萬元調高至9萬元，目前法制程序已進入最後階段，預計近期完成。市府強調，新制度上路後，南市金額將僅次於高雄與桃園，顯示對選手的高度支持。

市長黃偉哲表示，感謝馮翊新、黃彥誠為台灣與台南爭光，第一時間已指示體育局張貼紅榜公開祝賀。市府除獎助金外，也長期推動體能培訓、就學就業輔導等配套措施，打造全方位支持系統。

體育局長陳良乾強調，將持續優化選手培育與獎勵機制，盼外界理解法制作業需時，未來將讓台南子弟有更友善、無後顧之憂的拚搏舞台。

台南桌球選手黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。（圖由台南市體育局提供）

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，市府派員到台南市桌球委員會貼紅榜。（圖由台南市體育局提供）

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