世大運跆拳道》洪俊義最後1秒致勝一擊！台灣男團闖進金牌戰

台灣跆拳道男團。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團今在德國萊茵魯爾世大運4強戰和烏茲別克展開激戰，尤其第2回合上演精采逆轉秀，靠著洪俊義在最後1秒的致勝一擊，最終以2：0擊退烏茲別克，挺進金牌戰。

台灣跆拳道代表隊這次世大運在對打項目收下4面獎牌，黃映瑄、洪俊義和金怡君各進帳1面銀牌，邱義睿摘下銅牌，但金牌尚未開張，只能在最後一日團體賽做最後衝刺。

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台灣男團今在16強賽先輕取馬來西亞晉級，8強遭遇泰國以2：0獲勝，順利闖進4強，至少銅牌起跳，將和烏茲別克搶金牌戰門票。

晚間的4強戰，台灣先由黃卓乘上陣，雖然先被對手攻擊到中段失分，但他很快反擊追回，接下來上陣的洪俊義連續側踩和旋踢，助隊取得領先，緊接出擊的黃卓乘透過速度優勢連續搶分，台灣隊以28：11搶下第1回合。挾著這股領先氣勢，台灣隊在第2回合由鍾俊傑打頭陣，雖然最後關頭台灣隊還以1分落後，但洪俊義在最後1秒關鍵一擊，助隊逆轉，以10：8拿下第2回合，挺進金牌戰。

男女混和團體由徐晧祐、陳亮希、邱少萱和徐彧媐組成，但在首輪碰上哈薩克遭對方逆轉，以1：2落敗，無緣8強。總教練蘇泰源坦言，這場因為對手實力很好，戰略上也盡量針對個人，「整體來說，我們女生實力會好一點，主要看誰的失誤少就有機會獲勝，最後其實有點可惜。」

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