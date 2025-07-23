中職》魔鷹感人一轟震撼全場！台鋼卻不敵統一獅猛攻

魔鷹2分砲。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹，在妻子驟逝後，連兩天銜哀出擊，今他6局下擊出2分砲，個人本季第20轟、中職生涯第50轟出爐，但台鋼投手群不敵獅隊攻勢，終場獅隊6:4贏球。

獅隊首局攻勢在2出局後，蘇智傑敲安、林安可選到保送，該半局靠著潘傑楷安打，獅隊先馳得點，後續台鋼捕手張肇元傳球失誤，再奉送1分。

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獅隊先發投手林詔恩，2局下1出局後一度被王柏融、張肇元和杜家明連3打席敲安，但隨後以內野高飛球和三振化解危機。

5局上，林安可從石萬金手中擊出陽春砲，個人本季第17轟出爐。

雙方先發投手林詔恩和石萬金都投5局退場，林詔恩5局被擊出5安打、無失分，石萬金則是失3分有2自責分。

6局下，日前妻子驟逝銜哀出擊的魔鷹，從獅隊後援左投李軍手中擊出2分砲，將比分追到1分差。魔鷹本季第20轟、中職生涯第50轟出爐，追平自家打擊教練、前兄弟象路易士，並列史上外籍選手第8。魔鷹回本壘時仰望天空舉手致意，隨即拿起球團人員準備好的50轟板子，接受隊友道賀。

魔鷹僅花171場出賽達陣生涯50轟，排名史上第3快，僅次於布雷的162場、蔣智賢的168場。僅花644打數達陣，放眼歷史僅次於前統一獅傳奇洋砲布雷的628打數，為史上第2少打數敲50轟的打者。

7局上，伍祐城接替登板，林佳緯敲安、邱智呈野手選擇，一二壘有人，台鋼內野雖一度製造雙殺，但林安可敲安帶回1分打點。

7局下，面對獅隊鍾允華，台鋼後段棒次連續代打都建功，林家鋐選到保送、董秉軒擊出轉隊後首安。棒次輪迴前兩棒，王博玄界外飛球出局，獅隊換上高塩將樹，曾子祐敲安帶1分打點。兩出局一三壘有人時再次輪到魔鷹，擊出滾地球出局。

獅隊8局上再次攻勢，陳聖平從陳柏清手中擊出內野安打，1出局後，陳柏清發生暴投，代打胡金龍敲安帶回1打點。林佳緯擊出二壘打，造成二三壘有人，邱智呈再補上另一分打點安打，蘇智傑和林安可連續遭三振，結束該半局。

落後分差又被拉開的台鋼，代打顏郁軒擊出內野安打、林家鋐敲安，董秉軒上演個人單場雙安，幫助球隊追回1分。

9局下，獅隊推出陳韻文，首位打者曾子祐飛球出局，吳念庭敲安，魔鷹於一壘有人再次獲得打擊機會，纏鬥許久遭三振，捕手陳重羽傳球失誤，造成三壘有人，後續未得分。

魔鷹2分砲。（記者李惠洲攝）

魔鷹2分砲。（記者李惠洲攝）

魔鷹2分砲。（記者李惠洲攝）

林安可陽春砲。（記者李惠洲攝）

林安可陽春砲。（記者李惠洲攝）

林詔恩。（記者李惠洲攝）

石萬金。（記者李惠洲攝）

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