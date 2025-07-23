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中職》球速不如「最殺的那一年」 徐若熙強調沒有特別降速

2025/07/23 22:14

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天靠徐若熙繳7局無失分優質先發，加上朱育賢陽春砲助威，最終龍隊就以2：0完封勝樂天桃猿，下半季龍隊戰績躍居聯盟榜首。

徐若熙先發7局用83球其中61顆好球，被敲出4支安打，另有4K和1次保送無失分，再靠牛棚順利守成拿下本季第3勝和第3次單場MVP，同時他補足聯盟規定投球局數「空降」防禦率王。

徐若熙表示，這場沒有特別的策略，照著教練團和捕手蔣少宏的策略在走，比較幸運的是，有幾球被打得很強勁都沒形成安打，比賽前半段被打的安打球路都偏紅中，後面幾局有做修正。

本季累計72.1局投球，讓徐若熙得以空降聯盟防禦率王，他說，希望能繼續以好的狀態待在先發輪值，本季目標投120局甚至更多局，現在身體狀況很健康。

值得一提的是，徐若熙生涯在大巨蛋先發8場戰績5勝2敗，總計51.2局投球失4分僅2分責失，防禦率低到只有0.35，儼然是新一代「巨蛋王者」，他笑說，大家在大巨蛋比賽應該都很舒服。

此役徐若熙直球均速不到150公里，最快球速153公里，球速似乎不如以往巔峰時期，他強調，沒有特別降速。

2023年徐若熙在台灣大賽第6戰繳7局無失分優質先發，該役他飆速157公里追平生涯最速紀錄，直球均速高達152.2公里，較現在快好幾公里。

徐若熙。（記者林正堃攝）徐若熙。（記者林正堃攝）

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