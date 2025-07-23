世大運網球》李羽芸／林芳安勇闖女雙金牌戰！直落2挫俄國勁敵

李羽芸（左）與林芳安勇闖女雙金牌戰。（大專體總提供）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會網球賽事，李羽芸／林芳安火力全開，6：2、6：3擊敗第2種子俄國勁敵伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）／吉特塞娃（Ksenia Zaytseva），第3種子台灣新生代3連勝勇闖女雙決戰，將與爆冷殺出的非種子日本黑馬卡朱魯／山口花音爭奪金牌。

首度世大運參戰的李羽芸／林芳安，無愧為本屆台灣網球隊最後希望，她們延續8強戰連兩盤都後來居上，硬是氣走第7種子德國地主的氣勢，4強戰面對來勢洶洶的俄女雙娃，克服開賽發球失守劣勢，連破帶保倒趕5局拉開差距，順勢先馳得盤。次盤李羽芸／林芳安乘勝追擊，接連雙破4：0領先，雖然遭遇對手強力反撲咬回3局，兩人關鍵時刻回穩滅火，直落2鎖定金牌戰門票，這也是台灣隊連續第5屆晉級女雙決賽。

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網球原為台灣世大運獎牌庫，上屆成都我國代表團拿下10金、17銀、19銅，其中網球就包辦5金、1銀、1銅。儘管本屆新世代歷經苦戰，僅坐二望一的李羽芸／林芳安倖存，紅土臨場漸入佳境的兩人，不但延續網球隊史自1995年福岡以來，連15屆參戰皆獲獎牌的30年優良傳統，更期許提升獎牌成色，攜手打下金牌。

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