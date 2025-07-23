中職》平鎮搭檔有默契！林詔恩、張翔投捕5局好投奪勝

林詔恩。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕獅隊21歲左投林詔恩，連兩場搭配平鎮高中時期大一屆的捕手學長張翔，今天再次交出5局無失分佳績，奪下勝投。

林詔恩2局下1出局後，被王柏融、張肇元和杜家明連3打席敲安，但以內野飛球和三振化解危機。該半局，被獅隊總教練林岳平點出是關鍵。餅總說：「兩人搭配看得出是有策略，兩輪的投球內容不同。」

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林詔恩說，高中時和大一屆學長張翔就曾搭配過，整場比賽雖也有搖頭，但和張翔搭配的想法差不多，他提到：「有些危機就看當天狀況怎麼樣，再決定配球。主要是希望讓對方多出棒，浪費球數沒有意義，希望每打席提早有結果。」

2局的滿壘危機，林詔恩坦言目標是讓對方擊出滾地球，後續雖是擊出高飛球，但是幸虧是打不好的內野高飛球。林詔恩也說：「讓對手出棒，看對方反應，但有時候觀察對方不明確，配球還是盡量照捕手為主。張翔也都會觀察打者，每投1球他都會觀察。」

林詔恩連兩場僅投5局退場，他透露，兩場比賽他都向教練反映想續投，「教練跟我說，現階段先維持出賽強度，習慣了再慢慢加局數。前一場因為用球還沒到，我那時候就想投第6局，不過教練也有他們的用意。」

張翔。（記者李惠洲攝）

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