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世大運男排》「就算打不贏，也要把對手的手打到痛」隊長張祐晨總結收穫

2025/07/23 23:13

台灣男排拿下世大運第6名。（大專體總提供）台灣男排拿下世大運第6名。（大專體總提供）

張浩群／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣男排今天在德國萊茵魯爾世大運以1：3不敵捷克，本屆第6名作收，寫下隊史次佳紀錄，隊長張祐晨認為，有機會與歐美列強較勁，是很好的學習機會。

台灣男排這次在小組賽與澳洲、巴西和葡萄牙同組，在小組賽擊敗葡萄牙拿下唯一一勝，比較得失分差後驚奇闖進8強，可惜隨後以1：3不敵勁敵波蘭，無緣追平4強的隊史最佳成績，今在5至6名排名賽先盛後衰，拿下第6名。

張祐晨認為，台灣和捷克實力相近，但對手在穩定度上略勝一籌，「對手發球破壞性高，讓我們很常在關鍵的時候接發球上出現失誤，導致攻擊手比較不好做攻擊，這也是回去要加強的地方。」

張祐晨指出，這次在世大運遇上每一支球隊都是很好的經驗，「畢竟在國內沒有遇過這麼高大的對手，這也是成長的養分，下次要贏回來。」

總結這趟世大運之旅，張祐晨表示，本屆先後不敵的巴西和波蘭是本次的冠亞軍組合，「他們都很高大，實力也都很好，其實能和冠亞軍交手到運氣也算不錯，我覺得遇到愈強的對手，大家會愈放得開，『就算我們打不贏，也要把他們的手打到痛』這種感覺，這次大家都沒有放棄，團結一心打完每一場，這是做得最好的地方。」

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