世大運田徑》林翊凱總排名第3晉110跨欄決賽 拚台灣第2人奪牌

國立體大快腿林翊凱在世大運男子110公尺跨欄預賽跑出13秒71，以分組第2、總排名第3晉級決賽，有機會成為第2位奪世大運110跨欄獎牌的台灣選手。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕國立體大快腿林翊凱今天在2025年德國萊茵魯爾世大運男子110公尺跨欄預賽，跑出13秒71，以分組第2、總排名第3晉級決賽，有機會成為第2位奪世大運110跨欄獎牌的台灣選手。

本季開始有明顯進步的林翊凱，在5月首度登上亞錦賽舞台，即使無緣奪牌，但這場比賽令他收穫不少。他透露，其實自己不太會因為比賽大小去緊張，面對世大運也是如此。

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首度登上世大運舞台，林翊凱就是想跟世界各國的高手們較勁，也專注在自己的表現，他今天在預賽第1組出發，跑出13秒71僅次於同組日本選手阿部樹的13秒61，以分組第2晉級，不過2、3組比完後，也只有澳洲選手埃多斯（Colby Eddowes）的13秒65勝過林翊凱。

林翊凱在週五凌晨登場的決賽，得尋求打破生涯最佳13秒58，如此一來更有機會奪下獎牌，台灣史上唯一在世大運110公尺跨欄奪牌的「台灣欄神」陳奎儒，他在2017年台北世大運以13秒55奪銀，而林翊凱、陳奎儒的皆為國體大教練王國慧的愛徒。至於另一位好手謝元愷以13秒99完賽，在分組排第6，無緣挺進決賽。

國立體大快腿林翊凱在世大運男子110公尺跨欄預賽跑出13秒71，以分組第2、總排名第3晉級決賽，有機會成為第2位奪世大運110跨欄獎牌的台灣選手。（大專體總提供）

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