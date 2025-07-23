世大運桌球》鏖戰7局力退日本黑馬挺進4強 黃愉偼將與香港吳詠琳爭奪決賽門票

黃愉偼在女單8強戰力退日本女將淺田真奈，挺進4強。（大專體總提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名140的黃愉偼今晚在2025年萊茵魯爾世大運女單8強賽，以4:3險勝日本黑馬淺田真奈，闖進4強，明天下午4點將和世界排名108的香港新秀吳詠琳爭奪決賽門票。

世界排名527的淺田真奈今年雖然只參加過WTT普里斯提納支線賽，且止於32強，但實力不容小覷，她在16強賽以4:3扳倒世界排名64的中國削球手楊屹韻。面對陌生的淺田，黃愉偼首局以7:11讓出後，很快地找到自己的節奏，以11:9、11:4、11:8連下3局，但淺田在第5局展開反撲，以11:6、11:6連趕2局。決勝局，黃愉偼2:0開局後，雖然4度被追平，但在8平時連拿2分逼出賽末點，最終11:9驚險晉級。

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黃愉偼從青少年時起起和吳詠琳交手8次只輸1場，最近兩次在2022年亞青、曼谷青少年挑戰賽也都險勝，對戰氣勢略占上風。

世界排名68的簡彤娟在女單8強戰則以0:4不敵反手顆粒打法的中國女將趙尚，無緣爭奪獎牌。

男單方面，世界排名25的高承睿在局數2:0領先下連丟4局，2:4（11:8、12:10、7:11、8:11、8:11、2:11）遭俄羅斯選手希多倫科逆轉，無緣晉級4強。沒有世界排名的希多倫科16強先以4:3力退世界排名62的南韓名將趙大成，8強又逆轉高承睿，成為本屆世大運男單最大黑馬。

世界排名50的馮翊新也未能複製男團金牌戰的逆轉戲碼，8強戰在局數3:2領先下連丟2局，3:4（8:11、11:9、11:7、11:13、12:10、8:11、8:11）敗給中國男單最後希望孫正。

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