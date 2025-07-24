世大運跆拳道》和南韓勁敵拚到衣服都破了！台灣男團收下銀牌

台灣跆拳道男團洪俊義。（大專體總提供）

吳裕堯／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團在德國萊茵魯爾世大運金牌戰強碰勁敵南韓，歷經兩回合激戰，我國選手拚到賽服都被對手撕破，最終仍以0：2不敵對手，收下銀牌。

台灣跆拳道代表隊這次世大運在對打項目收下4面獎牌，黃映瑄、洪俊義和金怡君各進帳1面銀牌，邱義睿摘下銅牌；團體賽方面，女團在8強止步，混合團體則提前在首輪就出局，僅剩男團有機會挑戰金牌。台灣跆拳道男團隊史在世大運最佳成績為2017年台北世大運的銀牌，當時成員有劉威廷、黃鈺仁、楊宗燁和何嘉欣，今天有望挑戰隊史首金。

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台灣男團在16強賽先輕取馬來西亞晉級，8強遭遇泰國以2：0獲勝，順利闖進4強，至少銅牌起跳，4強和烏茲別克展開激戰，尤其第2回合讀秒階段還落後，最後靠著洪俊義致勝一擊逆轉，以2：0成功收下金牌戰門票，將和南韓爭金。

台灣男團在金牌戰先由鍾俊傑、洪俊義輪番上陣，可惜先失分又倒地陷入落後，黃卓乘上陣嘗試追分，仍讓對手擴大領先，鐘俊傑甚至拚到賽服都被對手撕破，最終仍以18：26讓出第1回合。第2回合開局台灣隊和對方纏鬥，無奈仍以落後開局，只能一路苦追，最終以17：30落敗，屈居銀牌。

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