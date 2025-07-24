晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣跆拳道男團不敵韓國　萊茵魯爾世大運奪銀

2025/07/24 01:21

〔中央社〕由洪俊義、鍾俊傑及黃卓乘組成的跆拳道男子團體，今天在萊茵魯爾世大運團體賽金牌戰以0比2不敵韓國隊，繼2017台北世大運再度摘下男團銀牌。

本屆台灣跆拳道世大運代表隊堪稱是最大的獎牌庫，在品勢女子團體摘下代表團首面金牌後，品勢男子團體也拿到銅牌，至於在對打項目，黃映瑄、洪俊義及金怡君陸續勇奪銀牌，而邱義睿則進帳銅牌。

在跆拳道對打項目的最終日，由洪俊義、鍾俊傑及黃卓乘組成的跆拳道男團一路過關斬將，先後擊敗馬來西亞、泰國後順利晉級4強、保底獲得銅牌，並在4強靠著洪俊義的壓哨旋踢，率隊以28比11、10比8擊敗烏茲別克，不僅避免被拖進決勝第3回合，還搶下金牌戰門票。

然而，金牌戰面對強敵韓國，台灣跆拳道男團擋不住對手的猛烈攻勢，頻頻遭到中段攻擊，早早陷入大幅度落後，甚至道服還被抓破，顯示對抗的激烈程度，就算試圖縮小分差，但台灣跆拳道男團終場仍以18比26、17比30與金牌擦肩而過，繼2017台北世大運後再度摘下男團銀牌。

另外，由金怡君搭配張芮恩、林唯均組成的跆拳道女子團體，在首戰擊敗墨西哥後，可惜在8強戰以12比15、9比12不敵泰國隊，無緣前進4強，也錯失站上頒獎台的機會。（編輯：陳正健）1140724

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中