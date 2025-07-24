台灣跆拳道男團不敵韓國　萊茵魯爾世大運奪銀

〔中央社〕由洪俊義、鍾俊傑及黃卓乘組成的跆拳道男子團體，今天在萊茵魯爾世大運團體賽金牌戰以0比2不敵韓國隊，繼2017台北世大運再度摘下男團銀牌。

本屆台灣跆拳道世大運代表隊堪稱是最大的獎牌庫，在品勢女子團體摘下代表團首面金牌後，品勢男子團體也拿到銅牌，至於在對打項目，黃映瑄、洪俊義及金怡君陸續勇奪銀牌，而邱義睿則進帳銅牌。

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在跆拳道對打項目的最終日，由洪俊義、鍾俊傑及黃卓乘組成的跆拳道男團一路過關斬將，先後擊敗馬來西亞、泰國後順利晉級4強、保底獲得銅牌，並在4強靠著洪俊義的壓哨旋踢，率隊以28比11、10比8擊敗烏茲別克，不僅避免被拖進決勝第3回合，還搶下金牌戰門票。

然而，金牌戰面對強敵韓國，台灣跆拳道男團擋不住對手的猛烈攻勢，頻頻遭到中段攻擊，早早陷入大幅度落後，甚至道服還被抓破，顯示對抗的激烈程度，就算試圖縮小分差，但台灣跆拳道男團終場仍以18比26、17比30與金牌擦肩而過，繼2017台北世大運後再度摘下男團銀牌。

另外，由金怡君搭配張芮恩、林唯均組成的跆拳道女子團體，在首戰擊敗墨西哥後，可惜在8強戰以12比15、9比12不敵泰國隊，無緣前進4強，也錯失站上頒獎台的機會。（編輯：陳正健）1140724

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