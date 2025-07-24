世大運田徑》全國紀錄保持人林昱堂 穩收男子跳遠決賽門票

林昱堂晉級男子跳遠決賽（大專體總提供）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕全國紀錄保持人林昱堂今在2025年萊茵魯爾世大運男子跳遠資格賽，以7公尺70收下決賽門票，體驗過場地後，他將修正問題於明天凌晨登場的決賽放手一搏，爭取登上頒獎台及世錦賽參賽積分。

林昱堂5月在亞洲田徑錦標賽男子跳遠決賽，一度以8公尺20躍居領先，不料即將到手的金牌最後卻被中國舒衡以2公分之差搶走，無緣成為台灣首位在亞錦賽衛冕成功的選手，不過這一跳再度證明他的實力。

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本屆資格賽共41人參賽，每名選手有3次機會，跳過7公尺95能直接挺進決賽，另擇優晉級共取12人參加決賽，在A、B兩組只有地主選手赫爾登（Luka Herden）以7公尺96直接晉級。

林昱堂本季最佳為8公尺20，在所有參賽選手中就僅次於舒衡的8公尺22。林昱堂今日資格賽直接完成全部3跳，最大目的就是適應場地，找尋最佳的起跑位置，他首跳雖只有7公尺50，不過2、3跳皆為7公尺70，還是收下決賽入場券。他透露，經過資格賽後，目前整體狀況還不錯，相當期待自己在決賽的發揮，也希望能把握住機會。

林昱堂曾參加2019年拿坡里世大運，以第8名作收，如今挾2023年亞錦賽金牌、2025年亞錦賽銀牌參與生涯最後一屆世大運，他想攻上頒獎台，並爭取9月東京世錦賽的參賽積分。至於台灣史上只有2007年曼谷世大運趙志堅奪跳遠銀牌。

林昱堂晉級男子跳遠決賽（大專體總提供）

林昱堂晉級男子跳遠決賽（大專體總提供）

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