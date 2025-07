MLB》大谷翔平連5戰開轟平道奇紀錄！ 佛里曼再見安力退雙城

大谷翔平連5場比賽開轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平手感持續發燙,今天在對雙城首打席再次開轟,連續5場比賽有全壘打,追平道奇隊史紀錄,道奇也在9下靠著佛里曼(Freddie Freeman)的再見安打,以4:3擊敗雙城,收下系列賽勝利。

大谷翔平在昨天首度達成生涯連4戰開轟的紀錄,同時也締造日本史上第一人紀錄,今天在首局他面對雙城先發投手派岱克(Chris Paddack),鎖定79英里紅中曲球,以110.3英里擊球初速,敲出左外野方向441英呎超大號全壘打,生涯首度連5戰開轟,持續推高紀錄。

大谷翔平連5場開轟也追平道奇隊史紀錄,過去只有馬恩西(Max Muncy)、佩德森(Joc Pederson)、「A-Gon」岡薩雷茲(Adrián González)、坎普(Matt Kemp)、格林(Shawn Green)、砍帕內拉(Roy Campanella)達成過。

首局大谷翔平開轟後,以賽季第37轟獨居國聯全壘打王,距離聯盟全壘打王羅里(Cal Raleigh)只有2轟之差。

道奇在3上被路易斯(Royce Lewis)全壘打追平,7下艾德曼(Tommy Edman)敲安以2:1超前,但8上道奇牛棚放火,葉茲(Kirby Yates)登板連續丟3個保送擠成滿壘便被換下場,接替的費西亞(Alex Vesia)雖讓對手擊出雙殺,但仍遭貝德(Harrison Bader)敲安失掉2分,道奇8局打完反以2:3落後。

9局雙城讓昨天跨局的終結者杜蘭(Jhoan Duran)休息,派出賈克斯(Griffin Jax)登板,他在率先奪下2出局後遭貝茲(Mookie Betts)敲安,隨後雙城選擇故意四壞大谷翔平,接著魯伊茲(Esteury Ruiz)選到關鍵保送擠成滿壘,佛里曼一棒敲出再見安打,幫助道奇以4:3擊敗雙城,收下賽季第60勝,系列賽2勝1敗收勝。

