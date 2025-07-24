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MLB》大谷翔平連5戰開轟平道奇紀錄！ 佛里曼再見安力退雙城

2025/07/24 07:11

大谷翔平連5場比賽開轟。（法新社）大谷翔平連5場比賽開轟。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星大谷翔平手感持續發燙，今天在對雙城首打席再次開轟，連續5場比賽有全壘打，追平道奇隊史紀錄，道奇也在9下靠著佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，以4：3擊敗雙城，收下系列賽勝利。

大谷翔平在昨天首度達成生涯連4戰開轟的紀錄，同時也締造日本史上第一人紀錄，今天在首局他面對雙城先發投手派岱克（Chris Paddack），鎖定79英里紅中曲球，以110.3英里擊球初速，敲出左外野方向441英呎超大號全壘打，生涯首度連5戰開轟，持續推高紀錄。

大谷翔平連5場開轟也追平道奇隊史紀錄，過去只有馬恩西（Max Muncy）、佩德森（Joc Pederson）、「A-Gon」岡薩雷茲（Adrián González）、坎普（Matt Kemp）、格林（Shawn Green）、砍帕內拉（Roy Campanella）達成過。

首局大谷翔平開轟後，以賽季第37轟獨居國聯全壘打王，距離聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）只有2轟之差。

道奇在3上被路易斯（Royce Lewis）全壘打追平，7下艾德曼（Tommy Edman）敲安以2：1超前，但8上道奇牛棚放火，葉茲（Kirby Yates）登板連續丟3個保送擠成滿壘便被換下場，接替的費西亞（Alex Vesia）雖讓對手擊出雙殺，但仍遭貝德（Harrison Bader）敲安失掉2分，道奇8局打完反以2：3落後。

9局雙城讓昨天跨局的終結者杜蘭（Jhoan Duran）休息，派出賈克斯（Griffin Jax）登板，他在率先奪下2出局後遭貝茲（Mookie Betts）敲安，隨後雙城選擇故意四壞大谷翔平，接著魯伊茲（Esteury Ruiz）選到關鍵保送擠成滿壘，佛里曼一棒敲出再見安打，幫助道奇以4：3擊敗雙城，收下賽季第60勝，系列賽2勝1敗收勝。

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