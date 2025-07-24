MLB》小聯盟約旅美未上大聯盟 「虎之潛水艇」青柳晃洋傳遭釋出

青柳晃洋。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲日籍低肩側投「虎之潛水艇」青柳晃洋今年以小聯盟約加盟美職費城人，開季從小聯盟3A出發，季中被降至2A，小聯盟整季共出賽23場，防禦率7.22。費城隨隊記者佐萊茨基（Todd Zolecki）今天在社群媒體Ｘ指出，費城人今天釋出青柳晃洋。

去年季後以入札制度挑戰美職的青柳晃洋，今年1月以小聯盟合約加盟費城人，他在大聯盟春訓期間出賽4場，共投3局失4分，防禦率12，賞6次三振，丟6次保送、1次觸身球，每局被上壘率高達3，因此開季從小聯盟3A出發。

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青柳晃洋本季在3A出賽19場有2場先發，吞下1敗、防禦率7.45，有3次中繼成功，共投19.1局被敲21安，賞16次三振，丟23次保送、4次觸身球，被打擊率2成69，每局被上壘率為2.28。

青柳晃洋在美國時間6月26日被降至小聯盟2A後，先發4場戰績1勝2敗、防禦率6.97，共投14.1局賞12次三振，丟15次保送、3次觸身球，被打擊率2成17，每局被上壘率為1.74。如今青柳晃洋遭球隊釋出，成為自由球員。

來自日職阪神虎的青柳晃洋，曾2021年、2022年中央聯盟勝投王，以及2022年央聯防禦率王。青柳晃洋在日職9年累積61勝47敗、平均防禦率3.08。

The Phillies have released Japanese right-hander Koyo Aoyagi. He had a 7.22 ERA in 23 appearances in Double-A and Triple-A. — Todd Zolecki （@ToddZolecki） July 23, 2025

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