MLB》小聯盟約旅美未上大聯盟 「虎之潛水艇」青柳晃洋傳遭釋出

青柳晃洋。(資料照,法新社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕31歲日籍低肩側投「虎之潛水艇」青柳晃洋今年以小聯盟約加盟美職費城人,開季從小聯盟3A出發,季中被降至2A,小聯盟整季共出賽23場,防禦率7.22。費城隨隊記者佐萊茨基(Todd Zolecki)今天在社群媒體X指出,費城人今天釋出青柳晃洋。

去年季後以入札制度挑戰美職的青柳晃洋,今年1月以小聯盟合約加盟費城人,他在大聯盟春訓期間出賽4場,共投3局失4分,防禦率12,賞6次三振,丟6次保送、1次觸身球,每局被上壘率高達3,因此開季從小聯盟3A出發。

請繼續往下閱讀...

青柳晃洋本季在3A出賽19場有2場先發,吞下1敗、防禦率7.45,有3次中繼成功,共投19.1局被敲21安,賞16次三振,丟23次保送、4次觸身球,被打擊率2成69,每局被上壘率為2.28。

青柳晃洋在美國時間6月26日被降至小聯盟2A後,先發4場戰績1勝2敗、防禦率6.97,共投14.1局賞12次三振,丟15次保送、3次觸身球,被打擊率2成17,每局被上壘率為1.74。如今青柳晃洋遭球隊釋出,成為自由球員。

來自日職阪神虎的青柳晃洋,曾2021年、2022年中央聯盟勝投王,以及2022年央聯防禦率王。青柳晃洋在日職9年累積61勝47敗、平均防禦率3.08。

The Phillies have released Japanese right-hander Koyo Aoyagi. He had a 7.22 ERA in 23 appearances in Double-A and Triple-A.