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MLB》巨人德弗斯雙響砲4打點！3屆塞揚韋蘭德第17場先發終於奪勝

2025/07/24 07:35

韋蘭德5局無失分奪下本季首勝。（歐新社）韋蘭德5局無失分奪下本季首勝。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）在加盟巨人後一勝難求，今天在對勇士一戰投完5局力保不失，加上巨人強打德弗斯（Rafael Devers）今天重返指定打擊貢獻雙響砲灌進4分打點，終場巨人9：3收下大勝，韋蘭德終於拿到賽季首勝（另8敗）。

韋蘭德在今年加盟巨人後出賽16場先發防禦率4.99，雖然有5場優質先發，但僅拿下0勝8敗戰績。今天對陣勇士，他主投5局只被打1支安打，雖送出5次四壞保送，3次三振仍力保不失，5局用98球退場。

儘管韋蘭德表現不盡理想，但今天巨人打線在他退場前的5局上半，德弗斯面對史崔德（Spencer Strider）的超低壞球，用撈的方式單手撈出一發怪力陽春砲，接著查普曼（Matt Chapman）敲出2分砲打下3分大局，讓韋蘭德獲得勝投資格。

6局德弗斯再敲一發3分砲拉開比數，7局再靠打線串又打下3分，儘管7下勇士也回敬3分，但最後2局未能持續追分，終場巨人就以9：3贏球，韋蘭德巨人首勝終於開張。

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