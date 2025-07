MLB》巨人德弗斯雙響砲4打點！3屆塞揚韋蘭德第17場先發終於奪勝

韋蘭德5局無失分奪下本季首勝。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕三屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)在加盟巨人後一勝難求,今天在對勇士一戰投完5局力保不失,加上巨人強打德弗斯(Rafael Devers)今天重返指定打擊貢獻雙響砲灌進4分打點,終場巨人9:3收下大勝,韋蘭德終於拿到賽季首勝(另8敗)。

韋蘭德在今年加盟巨人後出賽16場先發防禦率4.99,雖然有5場優質先發,但僅拿下0勝8敗戰績。今天對陣勇士,他主投5局只被打1支安打,雖送出5次四壞保送,3次三振仍力保不失,5局用98球退場。

儘管韋蘭德表現不盡理想,但今天巨人打線在他退場前的5局上半,德弗斯面對史崔德(Spencer Strider)的超低壞球,用撈的方式單手撈出一發怪力陽春砲,接著查普曼(Matt Chapman)敲出2分砲打下3分大局,讓韋蘭德獲得勝投資格。

6局德弗斯再敲一發3分砲拉開比數,7局再靠打線串又打下3分,儘管7下勇士也回敬3分,但最後2局未能持續追分,終場巨人就以9:3贏球,韋蘭德巨人首勝終於開張。

Yes, Rafael Devers hit THIS pitch out for a home run https://t.co/iBi5zyDsnp pic.twitter.com/8Aip5xWV1J