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MLB》大谷連5場開轟+連5場盜壘生涯紀錄 創左打者百年首見偉業

2025/07/24 07:55

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，本季第37轟出爐獨居國家聯盟全壘打王。道奇靠佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，最後幫助道奇以4比3擊敗雙城，道奇以2勝1敗收下系列賽。大谷也寫下大聯盟自1901年以來，首位締造生涯連5場開轟、以及連5場盜壘成功的左打者。

大谷翔平今天首局面對雙城投手派岱克（Chris Paddack），逮中一顆79英里曲球，擊出中外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為110.3英里，飛行距離為441英尺，仰角為34度。

大谷翔平成為道奇隊史第7次連5場開轟的選手，現役選手前一位達成連5場開轟的選手，是去年的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）；這也是大谷自2018年進入大聯盟以來，第46支飛行距離至少440英尺的全壘打，為全大聯盟最多，其中有3發是近一週所擊出。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

根據《OptaSTATS》指出，大谷翔平成為自現代棒球年代（自1901年以來），第一位在大聯盟生涯締造至少連5場開轟和連5場盜壘的左打者。

大谷翔平曾在去年9月締造連5場盜壘成功，超越日本名將名錄鈴木一朗的紀錄，成為旅美日本好手最多。大谷上季交出54轟、59盜壯舉，成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員。

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