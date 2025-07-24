跆拳男團世大運奪銀 中國人員亂入「搶賀電」 體育署長譴責

由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團剛在德國拿下銀牌，但賽後頒獎時卻遭到中國的體育協會人員鬧場，企圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。（圖擷自臉書）

李冠霖／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團剛在德國拿下銀牌，但賽後頒獎時卻遭到中國的體育協會人員鬧場，企圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。由於先前與球團賽後也發生過類似問題，針對中國持續挑釁，體育署長鄭世忠也表示嚴厲譴責，呼籲中國隊勿將奧會模式無限上綱、傷害臺灣人民情感。

由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑組成的台灣跆拳道男團剛在德國拿下銀牌，但賽後頒獎時卻遭到中國的體育協會人員鬧場，企圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。（圖擷自臉書）

政治工作者周軒今上午也分享相關畫面，表示「世大運跆拳道男子團體對打台灣隊銀牌，中國企圖搶我方賀電！」，他強調「已經不是第一次，日前體育署競技組藍坤田組長於羽球場邊要代表頒發院長賀電時中國也過來搶，非常惡劣！」

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綜合媒體報導，台灣跆拳道代表隊本次在世大運在對打項目收下4面獎牌，其中台灣跆拳道男團是在昨天拿下銀牌，但在賽後頒獎環節時，體育署競技組組長藍坤田原本要代為頒發教育部部長鄭英耀賀電，卻有2位中國大學生體育協會人員突然上前試圖進行搶奪，還叫囂著要看賀電上是否寫的是「中華台北」，讓選手當場傻眼。

鄭世忠對此也痛批「中國大學生體育協會人員惡行太扯」，並發文表示「從中華桌球男團擊敗中國隊贏得金牌之後，中國隊就開始不斷挑釁我國代表團，先是向大會抗議我們在桌球賽事加油時喊台灣加油違反規定無理取鬧，又在羽球團體賽事結束後試圖搶我們的賀電，更進一步施壓主辦城市埃森市長室的秘書打電話來給我們中繼站物理治療診所的房東要求撤下門口我國國旗」。

鄭世忠指出，「後來在謝志偉大使協助下向市長室要求道歉，埃森市長也回覆致歉，並且強調這賽事的價值是開放、包容與和平社會」。對於跆拳道對打我國男子團體獲得銀牌，中國隊又再度前來搶奪賀電，他也表達要嚴厲的譴責中國隊這麼野蠻暴力的行為。

鄭世忠強調，「德國是民主自由國家，在這裡我們頒發賀電給我們自己的選手與喊台灣加油，對我國選手的支持完全不是奧會模式限制的範圍，中國隊勿再將奧會模式無限上綱，傷害台灣人民的情感」。

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