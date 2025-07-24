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MLB》IBB大谷翔平仍吞敗！雙城總教練透露無奈抉擇：面對聯盟最強

2025/07/24 08:23

道奇9局再見雙城奪勝。（路透）道奇9局再見雙城奪勝。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與雙城之戰，9局領先的雙城在1分差2出局一壘有人的情況下，選擇故意四壞保送大谷翔平，最終遭到佛里曼（Freddie Freeman）敲出再見安打吞敗，賽後雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）解釋：「我們面對的是全聯盟最強的打者。」

雙城在今天賽前系列賽與道奇1：1戰平，昨天更是「開魯閣」猛灌10分奪勝，不過今天受到先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）壓制，是靠牛棚葉茲（Kirby Yates）狂丟保送才得以獲得1分領先。但卻在9局遭逆轉輸球，無緣贏下系列賽。

賽後雙城總教練包德利用無奈的語氣解釋，為何對首打席開轟後就沒有表現的大谷翔平故意四壞保送：「當時一壘有跑者，我們要面對的是全聯盟最強打者，如果問我們怎麼做才是正確答案，那就是跟魯伊茲（Esteury Ruiz）對決。」

對雙城來說，儘管距離比賽結束只剩下一個出局數，但選擇故意四壞大谷翔平來對決本季只打16打數，打擊率2成50的快腿魯伊茲並非太困難的決定。包德利說道：「我們是為贏球而戰，不會害怕做出決定。賈克斯（Griffin Jax）是聯盟最頂尖的中繼投手，我們把希望寄託在他身上，雖然情況沒有如期發展，但這仍是精彩的比賽。」

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