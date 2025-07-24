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MLB》大谷翔平能否締造連8場開轟偉業？ 道奇教頭點出關鍵點

2025/07/24 09:04

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天首局擊出陽春砲，本季第37轟出爐獨居國連全壘打王。道奇靠佛里曼（Freddie Freeman）的再見安打，最後幫助道奇以4比3擊敗雙城。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，對於大谷連5場開轟「非常令人印象深刻」。

大谷翔平今天首局面對雙城投手派岱克（Chris Paddack），逮中一顆79英里曲球，擊出中外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為110.3英里，飛行距離為441英尺，仰角為34度。大谷成為道奇隊史第7位出現連5場開轟的選手。

「他現在連5場開轟，這真的令人印象深刻。」羅伯斯表示，「他持續運用球場的大部分區域，能打變化球、也能打快速球，這真的很棒。」

道奇9局下2出局攻占一壘，雙城選擇敬遠大谷翔平，選擇與魯伊茲（Esteury Ruiz）對決，道奇球迷全場開噓。但雙城投手賈克斯（Griffin Jax）這時丟保送形成滿壘，最後佛里曼敲再見安打，大谷翔平跑回再見分，幫助道奇贏球。羅伯斯認為，對雙城隊來說，敬遠大谷翔平是正確決定。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

大聯盟史上最多連續全壘打場次紀錄是8場，是由1956年的龍格（Dale Long）、1987年的馬丁利（Don Mattingly）和1993年的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）所保持的紀錄。

道奇明天是休兵日，接下來要到波士頓的芬威球場（Fenway Park），與紅襪隊展開3連戰。

被問到大谷翔平是否有機會挑戰連8場開轟，羅伯斯說，「我不知道答案，但我知道如果他能維持過去一週的打擊策略，綠色怪物（指芬威球場左外野全壘打牆）的距離非常短，所以他只有擊出飛球就可能形成一發全壘打。他只要在波士頓繼續保持同樣的方式，那我們就拭目以待。」

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