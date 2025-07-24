晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

MiLB》有意代表台灣打經典賽 「龍仔」第15轟出爐、單場4打點

2025/07/24 09:32

強納森‧龍。（資料照，法新社）強納森‧龍。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕有高度意願代表台灣征戰明年世界棒球經典賽的強納森‧龍（Jonathon Long），今天擊出一發兩分砲，本季第15轟出爐，單場進帳4分打點，幫助小熊3A最終以9比0擊敗紅人3A。

強納森‧龍今擔任先發第五棒一壘手，第6局在滿壘時選到保送擠回1分，該局小熊3A攻下4分大局。強納森‧龍第7局轟出左外野兩分砲，這一轟的擊球初速為105.4英里，飛行距離為388英尺。小熊3A第8局再拿3分，包含強納森‧龍貢獻高飛犧牲打，最終小熊3A大勝。

此戰強納森‧龍2打數1安，就是一發兩分彈，進帳4分打點，三振、保送各1次。強納森‧龍本季出賽92場，交出15轟、65轟打點，打擊率為3成15，整體攻擊指數（OPS）為0.906。

季中轉戰小熊3A的日籍老將前田健太，今主投6局僅被敲1安沒有失分，賞5次三振、丟4次保送，摘下勝投。前田健太本季在3A出賽11場，戰績3勝4敗、防禦率6.49。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中