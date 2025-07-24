MiLB》有意代表台灣打經典賽 「龍仔」第15轟出爐、單場4打點

強納森‧龍。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕有高度意願代表台灣征戰明年世界棒球經典賽的強納森‧龍（Jonathon Long），今天擊出一發兩分砲，本季第15轟出爐，單場進帳4分打點，幫助小熊3A最終以9比0擊敗紅人3A。

強納森‧龍今擔任先發第五棒一壘手，第6局在滿壘時選到保送擠回1分，該局小熊3A攻下4分大局。強納森‧龍第7局轟出左外野兩分砲，這一轟的擊球初速為105.4英里，飛行距離為388英尺。小熊3A第8局再拿3分，包含強納森‧龍貢獻高飛犧牲打，最終小熊3A大勝。

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此戰強納森‧龍2打數1安，就是一發兩分彈，進帳4分打點，三振、保送各1次。強納森‧龍本季出賽92場，交出15轟、65轟打點，打擊率為3成15，整體攻擊指數（OPS）為0.906。

季中轉戰小熊3A的日籍老將前田健太，今主投6局僅被敲1安沒有失分，賞5次三振、丟4次保送，摘下勝投。前田健太本季在3A出賽11場，戰績3勝4敗、防禦率6.49。

LONG GONE FOR HOMER NUMBER 15!



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