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MLB》史詩轟都在中左外野！大谷翔平「怪力」發言：方向沒那麼重要

2025/07/24 09:00

大谷翔平連續5場開轟，且全壘打的落點都在中左外野。（美聯社）大谷翔平連續5場開轟，且全壘打的落點都在中左外野。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本巨星大谷翔平，今天面對雙城連5場比賽開轟追平隊史紀錄，並將自身與日本人的連續開轟場次紀錄向上提高，大谷翔平對於近期全壘打都是朝中左外野方向也做出解釋。

大谷翔平今天首打席面對派岱克（Chris Paddack）擊出中外野方向全壘打，連續5場開轟，最近5場大谷翔平的全壘打全部都在中左外野，展現出沒有死角的全方位打擊技巧。

大谷翔平賽後接受訪問時，先稱讚派岱克前期壓制球隊打線做得不錯，並表示派岱克是位好投手，因此自己能夠幫助球隊先馳得點很好。被問到連5戰全壘打都不是拉打開轟，大谷解釋：「其實打球的方向（推打或拉打）沒那麼重要，只要角度好，無論是拉打或推打，應該都沒有太大的差別。」

本場比賽大谷翔平只有一支安打苦吞2K，在5轟期間他也吞下多達9次三振，大谷翔平坦言，今天的比賽也很艱困，但能在2出局完成那樣的逆轉，證明球隊還是充滿韌性，能夠在客場之旅前拿下這場勝利的感覺很好。

大谷翔平在今天以37轟獨居國聯全壘打王，接下來將挑戰連6場開轟的道奇隊史新紀錄，而他距離大聯盟全壘打王王羅里（Cal Raleigh）也只有2轟的差距。

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