晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」賈吉37轟無用！ 洋基單場4鍋粥慘敗藍鳥（影音）

2025/07/24 09:50

洋基單場4次失誤不敵藍鳥。（路透）洋基單場4次失誤不敵藍鳥。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對藍鳥敲出賽季第37轟，但洋基全隊發生多達4次守備失誤，終場以4：8不敵藍鳥，系列賽1勝2敗輸掉。

洋基在2上靠多明格茲（Jasson Domínguez）陽春砲先馳得點，4下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）就敲出二壘安打追平，克萊門特（Ernie Clement）再敲適時安打超前。5上沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲追平比數，但5下藍鳥靠著洋基的守備失誤拿下2分超前。

今天得分都靠全壘打的洋基，在6上賈吉敲出一發追平2分彈，兩隊4：4戰平。但是6下藍鳥又靠著安打與洋基的失誤取得2分超前，7下洋基在小葛雷諾敲安後失誤讓他上二壘，緊接著明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）馬上敲出2分砲助隊取得8：4領先，最後藍鳥就以8：4在主場收下系列賽勝利與賽季第60勝。

洋基今天被失誤自亂陣腳，先發投手佛里德（Max Fried）、二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、一壘手萊斯（Ben Rice）、左外野手多明格茲各發生一次失誤。佛里德今天先發5.1局被打6安失掉6分有4分責失分，送出3K、3BB，藍鳥先發巴西特（Chris Bassitt）7.1局失4分有3分自責分，送出8次三振，被打3轟。

除了失誤外，今天洋基也對好球帶感到不滿，在7局時總教練布恩（Aaron Boone）因為抗議好球帶遭到驅逐出場，後續連投手教練布雷克（Matt Blake）也一起被驅除出場。

洋基總教練布恩（右）因抗議被驅逐出場。（法新社）洋基總教練布恩（右）因抗議被驅逐出場。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中