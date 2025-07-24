MLB》「法官」賈吉37轟無用！ 洋基單場4鍋粥慘敗藍鳥（影音）

洋基單場4次失誤不敵藍鳥。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天面對藍鳥敲出賽季第37轟，但洋基全隊發生多達4次守備失誤，終場以4：8不敵藍鳥，系列賽1勝2敗輸掉。

洋基在2上靠多明格茲（Jasson Domínguez）陽春砲先馳得點，4下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）就敲出二壘安打追平，克萊門特（Ernie Clement）再敲適時安打超前。5上沃爾普（Anthony Volpe）陽春砲追平比數，但5下藍鳥靠著洋基的守備失誤拿下2分超前。

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今天得分都靠全壘打的洋基，在6上賈吉敲出一發追平2分彈，兩隊4：4戰平。但是6下藍鳥又靠著安打與洋基的失誤取得2分超前，7下洋基在小葛雷諾敲安後失誤讓他上二壘，緊接著明星游擊手小畢歇特（Bo Bichette）馬上敲出2分砲助隊取得8：4領先，最後藍鳥就以8：4在主場收下系列賽勝利與賽季第60勝。

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洋基今天被失誤自亂陣腳，先發投手佛里德（Max Fried）、二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、一壘手萊斯（Ben Rice）、左外野手多明格茲各發生一次失誤。佛里德今天先發5.1局被打6安失掉6分有4分責失分，送出3K、3BB，藍鳥先發巴西特（Chris Bassitt）7.1局失4分有3分自責分，送出8次三振，被打3轟。

除了失誤外，今天洋基也對好球帶感到不滿，在7局時總教練布恩（Aaron Boone）因為抗議好球帶遭到驅逐出場，後續連投手教練布雷克（Matt Blake）也一起被驅除出場。

洋基總教練布恩（右）因抗議被驅逐出場。（法新社）

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