MLB》「法官」賈吉37轟無用！ 洋基單場4鍋粥慘敗藍鳥（影音）

洋基單場4次失誤不敵藍鳥。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天面對藍鳥敲出賽季第37轟,但洋基全隊發生多達4次守備失誤,終場以4:8不敵藍鳥,系列賽1勝2敗輸掉。

洋基在2上靠多明格茲(Jasson Domínguez)陽春砲先馳得點,4下小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)就敲出二壘安打追平,克萊門特(Ernie Clement)再敲適時安打超前。5上沃爾普(Anthony Volpe)陽春砲追平比數,但5下藍鳥靠著洋基的守備失誤拿下2分超前。

