MLB》連3壞都被判好球！天使教頭和教練遭趕出場 主播直呼太扯

天使代理總教練R.蒙哥馬利不滿好球球判決遭趕出場。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天以3比6敗給大都會，系列賽3連戰遭到橫掃。暫代天使總教練一職的R.蒙哥馬利（Ray Montgomery）在比賽中不滿好球帶判決，遭到驅逐出場，連現場主播都認為主審的好球帶判決太扯。R.蒙哥馬利直言，「（這判決）真的很糟。」

天使隊8局上2出局攻占一、二壘，當時落後3分，輪到天使球星倫吉佛（Luis Rengifo）對決大都會終結者狄亞茲（Edwin Díaz），球數來到1好3壞時，狄亞茲連丟3顆外角球，明顯偏離好球帶，但卻都被判好球，讓倫吉佛無奈吞三振。倫吉佛也向主審巴克斯（Erich Bacchus）抱怨。

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天使代理總教練R.蒙哥馬利不滿好球球判決遭趕出場。（法新社）

8局攻守交換時，R.蒙哥馬利上場向主審做打序調整，並抱怨好球帶，接著發生口角衝突後，R.蒙哥馬利就被趕出場。8局下天使左投埃德（Jake Eder）面對大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）時，他投一顆內角球被判定壞球，這時天使進攻協調員萊克（Tim Laker）在休息室向主審抱怨後，立即就被驅逐出場。

R.蒙哥馬利說明當下狀況，「我走上去，其實真的沒有（對判決）說什麼，我只是說，『你得讓那些好球位在本壘板上』，我還沒說完要讓小魏德（LaMonte Wade Jr.）守右外野，他就把我趕出場了，這才真的讓我爆氣，除了那些明顯的誤判。」

天使隊輸球後吞3連敗，目前以49勝53敗居美聯西區第四。

One of the worst umpired at bats you will see pic.twitter.com/7NvTSzDWXg — Jomboy Media （@JomboyMedia） July 23, 2025

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