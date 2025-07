MLB》連3壞都被判好球！天使教頭和教練遭趕出場 主播直呼太扯

天使代理總教練R.蒙哥馬利不滿好球球判決遭趕出場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊今天以3比6敗給大都會,系列賽3連戰遭到橫掃。暫代天使總教練一職的R.蒙哥馬利(Ray Montgomery)在比賽中不滿好球帶判決,遭到驅逐出場,連現場主播都認為主審的好球帶判決太扯。R.蒙哥馬利直言,「(這判決)真的很糟。」

天使隊8局上2出局攻占一、二壘,當時落後3分,輪到天使球星倫吉佛(Luis Rengifo)對決大都會終結者狄亞茲(Edwin Díaz),球數來到1好3壞時,狄亞茲連丟3顆外角球,明顯偏離好球帶,但卻都被判好球,讓倫吉佛無奈吞三振。倫吉佛也向主審巴克斯(Erich Bacchus)抱怨。

8局攻守交換時,R.蒙哥馬利上場向主審做打序調整,並抱怨好球帶,接著發生口角衝突後,R.蒙哥馬利就被趕出場。8局下天使左投埃德(Jake Eder)面對大都會捕手托倫斯(Luis Torrens)時,他投一顆內角球被判定壞球,這時天使進攻協調員萊克(Tim Laker)在休息室向主審抱怨後,立即就被驅逐出場。

R.蒙哥馬利說明當下狀況,「我走上去,其實真的沒有(對判決)說什麼,我只是說,『你得讓那些好球位在本壘板上』,我還沒說完要讓小魏德(LaMonte Wade Jr.)守右外野,他就把我趕出場了,這才真的讓我爆氣,除了那些明顯的誤判。」

天使隊輸球後吞3連敗,目前以49勝53敗居美聯西區第四。

One of the worst umpired at bats you will see pic.twitter.com/7NvTSzDWXg