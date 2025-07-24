中職》慶祝81原民日 台鋼雄鷹招待族人免費看球（影音）

慶祝81原民日，台鋼雄鷹招待族人免費看球。（原民會提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原民會今指出，慶祝81原住民日，將與台鋼雄鷹於8月1日規劃主題日活動，招待族人免費到澄清湖球場看棒球，穿族服或配戴原住民配件進場，就可獲限量版81原民日紀念運動毛巾。

高市原民會與台鋼雄鷹昨（7/23）邀請拳擊、舉重、棒球、跆拳道、傳統摔角及傳統射箭項目，共7位原住民學生運動好手齊聚澄清湖棒球場舉行開球儀式，號召球迷響應8月1日原住民族日。

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原民會與台鋼雄鷹招待族人免費看球，當天穿族服或配戴原住民配件進場，還可獲限量版81原民日紀念運動毛巾，球場市集也增設烤全豬、小米釀冰飲和各特色文創商品和美食攤位，歡迎球迷們踴躍品嚐消費。

參與開球儀式的7位原住民學生，分別是來自桃源區拉阿魯哇族的郭郁文（傳統摔角）、那瑪夏區卡那卡那富族的王庭（傳統摔角）、 茂林區茂林部落魯凱族的陳言（跆拳道）、茂林區多納部落魯凱族的孫閩訓（拳擊）、茂林區萬山魯凱族的巴查克‧拉都路萬（棒球）、桃源區布農族的謝佳欣（舉重）、 阿美族的蘇祈（傳統射箭）。

7位國中、小學生代表不同族群部落，穿著傳統服飾在場上共同開球，象徵高雄擁有台灣原住民族16個多元族群，由原住民新生代凝聚力量、接力傳薪，為族群未來打拼希望。

原民會主委阿布斯表示， 台鋼雄鷹有近半球員是原住民，也是優秀青年代表，合作推廣原民日再適合不過，提早宣傳81原民日各種活動優惠送禮好消息，邀請大家一同支持原住民族日，也為高雄隊台鋼雄鷹加油。

慶祝81原民日，台鋼雄鷹招待族人免費看球。（原民會提供）

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