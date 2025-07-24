世大運》中國人員搶台灣賀電、施壓撤國旗 綠委批：不要臉

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國頒發給選手的部長賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

〔記者陳鈺馥、王榮祥／台北報導〕台灣跆拳道男子團體賽在德國萊茵魯爾世大運再奪銀牌，但中國代表團卻連日干擾，不僅企圖搶奪頒發給選手的部長賀電，甚至要求撤下我國國旗。對此，立委痛批「不要臉」，指中國看到台灣在國際上有任何表現，就眼紅見不得台灣好。

今天凌晨跆拳道對打我國男子團體獲銀牌，中國隊又再度前來搶奪賀電，2名中國大學生體育協會人員並大喊「你們違反大會規定」，造成混亂場面。幸好台灣隊早有防備，體育署人員圍成人牆阻擋，中國人員未能得逞，但雙方仍發生推擠衝突。

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此次並非中國隊首次挑釁，早在21日桌球男團擊敗中國奪金後，中方就抗議「台灣加油」口號違規。隨後在羽球混合團體頒獎時，更試圖搶走台灣賀電，並要求德國埃森市府撤下台灣隊物理治療站的國旗。

對此，民進黨立委王美惠今天在立法院受訪痛批，中國看到台灣在國際上有任何表現，就眼紅見不得台灣好，用「搶奪」的就知道他們是什麼樣的蠻橫國家，不要臉。

王美惠指出，中國一直在國際賽事打壓台灣，我國有很多優秀選手出國比賽，當台灣得名獲獎時，中國就稱台灣選手也是中國派的，甚至來搶奪賀電。事實上，這是中華民國台灣的選手，奉勸中國不要一直吃台灣豆腐。

王美惠說，台灣中國一邊一國，台灣選手是台灣培養的，並不是中華人民共和國的國手，中國不要整天蠻橫打壓台灣，相信去到外國比賽，國際也都知道台灣與中國是不同的國家。

立委黃捷也指出，看到中國隊在德國欺負台灣隊的流氓行徑，一肚子火，這種野蠻行為，只會促使我們守護國家的行動更加堅定！

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