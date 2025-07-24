中國搶世大運台灣選手賀電 朱立倫：中國做法令人非常生氣

中國國民黨主席朱立倫陪國民黨立委廖先翔在汐止站街頭，對於中國搶賀電一事，表示非常非常的生氣。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／新北報導〕2025世大運正在德國舉辦，台灣跆拳道選手奪銀牌後，疑似中國籍男子要搶奪體育署頒發給選手的賀電，體育署長鄭世忠嚴詞譴責。國民黨主席朱立倫今天（24日）早上到新北市汐止區陪立委廖先翔站在大同路口、新台五路路口宣傳反罷免，對於中國作法表示非常生氣，「這是對我們很大的攻擊。」

中國國民黨主席朱立倫陪國民黨立委廖先翔在汐止站街頭，向過往的通勤族請託。（記者俞肇福攝）

台灣跆拳道男團選手黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑挺進金牌戰，對陣南韓隊敗北，仍為我國進帳1面銀牌。賽後體育署官員依照慣例頒發賀電給奪牌者時，疑似中國籍人員上前想要搶奪賀電，但遭我國體育署人員阻攔。

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新北市立委廖先翔罷免案週六（26日）投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。

朱立倫接受媒體訪問時被問到對世大運搶奪賀電事件的看法時表示，「我們非常非常生氣」，這樣的事情都是對於我們很大的一個攻擊，所以他希望大家共同支持我們所有世大運的選手，一定為他們加油。

過程中出現一段插曲，朱立倫在接受媒體記者聯訪時，突然有一男子騎車通過時大喊「大罷免大成功」，讓場面有點小尷尬。

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