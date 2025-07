MLB》洛磯中斷連220場無完封對手場景 仍創百年來首見紀錄

洛磯完封紅雀。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯右投戈登(Tanner Gordon)今天先發交出6局無失分好投,洛磯3名後援投手聯手3局無失分,幫助洛磯在主場以6比0完封紅雀。洛磯中斷連220場沒有完封對手的紀錄,這也是大聯盟史上第3長的紀錄。

戈登主投6局僅被敲4安,三振、保送各3次,沒有失分,收下本季第2勝,賽後防禦率為3.13。

對於洛磯中斷連220場沒有完封對手的紀錄,洛磯代理教頭謝弗(Warren Schaeffer)表示,「我不知道這件事,那真是有一段很長時間沒有完封了,我很高興我們今天做到了,這要歸功於戈登的表現,他投得非常出色。」

洛磯右投戈登。(法新社)

《美聯社》報導,洛磯隊是自1901年以來,第一支超過200場沒有完封的球隊。這是洛磯自2024年5月15日(美國時間)之後再度完封對手,前一次在主場完封勝則是在2023年7月30日。

根據《Elias Sports Bureau》資料顯示,大聯盟史上只有2支球隊的連續無完封紀錄比洛磯還長,分別是華盛頓參議員在1893年至1896年連續383場0完封,以及聖路易布朗在1897年至1899年的連續298場0完封。

洛磯目前戰績26勝76敗排全大聯盟墊底,不過近期面對雙城、紅雀,洛磯都各以2勝1敗帶走系列賽。

