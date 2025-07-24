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MLB》洛磯中斷連220場無完封對手場景 仍創百年來首見紀錄

2025/07/24 11:13

洛磯完封紅雀。（路透）洛磯完封紅雀。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯右投戈登（Tanner Gordon）今天先發交出6局無失分好投，洛磯3名後援投手聯手3局無失分，幫助洛磯在主場以6比0完封紅雀。洛磯中斷連220場沒有完封對手的紀錄，這也是大聯盟史上第3長的紀錄。

戈登主投6局僅被敲4安，三振、保送各3次，沒有失分，收下本季第2勝，賽後防禦率為3.13。

對於洛磯中斷連220場沒有完封對手的紀錄，洛磯代理教頭謝弗（Warren Schaeffer）表示，「我不知道這件事，那真是有一段很長時間沒有完封了，我很高興我們今天做到了，這要歸功於戈登的表現，他投得非常出色。」

洛磯右投戈登。（法新社）洛磯右投戈登。（法新社）

《美聯社》報導，洛磯隊是自1901年以來，第一支超過200場沒有完封的球隊。這是洛磯自2024年5月15日（美國時間）之後再度完封對手，前一次在主場完封勝則是在2023年7月30日。

根據《Elias Sports Bureau》資料顯示，大聯盟史上只有2支球隊的連續無完封紀錄比洛磯還長，分別是華盛頓參議員在1893年至1896年連續383場0完封，以及聖路易布朗在1897年至1899年的連續298場0完封。

洛磯目前戰績26勝76敗排全大聯盟墊底，不過近期面對雙城、紅雀，洛磯都各以2勝1敗帶走系列賽。

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