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駐台使節為U12小選手加油 參賽國使節將親自到球場打氣助陣

2025/07/24 10:36

捷克辦事處史坦格代表為小選手們加油。（台南市府提供）捷克辦事處史坦格代表為小選手們加油。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年第8屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽即將開打，台南市長黃偉哲邀請參賽國駐台使節一起為該國小選手們加油打氣，使節們紛紛使用母國語言，為小選手們錄製加油影片獻上祝福。除此之外，有些使節也將在7月25日開幕式當天親自來到台南球場為小選手們助陣鼓勵！

2025年第八屆WBSC U12世界盃少棒錦標賽將於7月25日至8月3日在台南亞太國際棒球訓練中心主、副球場舉辦，來自12個國家的隊伍將在比賽中相互角逐冠軍榮耀。

捷克經濟文化辦事處史坦格代表（David Steinke）在影片中以捷克語祝小選手們好運，請他們做最棒的自己，親切地以母語拉近與小選手間的距離，並傳達溫暖的加油話語。

墨西哥隊連續八屆入選U-12參賽隊伍，墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長托瑞斯（Martin Torres）在影片中先以英文祝福所有參賽隊伍都能取得最大的成功，再以西班牙語向墨西哥代表隊致意，祝福旗開得勝，最後更以中文大呼「墨西哥加油」！

德國在臺協會代理處長Katrin Buchholz在影片中以德語對對德國隊小選手們喊話，肯定他們努力訓練所展現的紀律，也鼓勵他們團隊合作展現實力，並呼籲他們決不放棄，最重要的是享受比賽的樂趣。

日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、是枝憲一郎副所長帶領事務所團隊一起錄製加油影片，展現日本團結氣氛！ 所長與副所長先以標準的中文開場，奧所長的中文甚至完全無口音，團隊再接著以道地日式應援口號，為日本小選手們歡呼加油。

日本台灣交流協會團隊以日式應援口號為選手加油。（台南市府提供）日本台灣交流協會團隊以日式應援口號為選手加油。（台南市府提供）
墨西哥托瑞斯處長祝福所有U12參賽隊伍都能取得最大成功。（台南市府提供）墨西哥托瑞斯處長祝福所有U12參賽隊伍都能取得最大成功。（台南市府提供）
德國在台協會Buchholz代理處長為小選手們加油打氣。（台南市府提供）德國在台協會Buchholz代理處長為小選手們加油打氣。（台南市府提供）

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