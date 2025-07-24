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棒球》成軍6年 羅東高工棒球隊首度有球員入選中華職棒選手

2025/07/24 11:09

羅東高工棒球隊成軍6年來，首度有球員入選中華職棒，左到右依序是吳柏賢、何宗旂分別獲得統一獅、味全龍指名；另陳彥廷也獲得台電棒球隊的青睞。（記者游明金攝）羅東高工棒球隊成軍6年來，首度有球員入選中華職棒，左到右依序是吳柏賢、何宗旂分別獲得統一獅、味全龍指名；另陳彥廷也獲得台電棒球隊的青睞。（記者游明金攝）

〔記者游明金／宜蘭報導〕國立羅東高工棒球隊成軍6年來，首度有球員入選中華職棒，何宗旂、吳柏賢分別獲得味全龍、統一獅隊指名；另陳彥廷也獲得台電棒球隊的青睞，成為職棒與業餘棒球的生力軍，也是宜蘭縣體育發展的新驕傲。3人今天特別準備簽名球，到宜蘭縣政府致贈給代理縣長林茂盛，表達縣府長期對基層棒球發展的支持。

3位選手今天也分享逐夢心路歷程；何宗旂是投手，他說，去年選秀落選，他加入桃園市成棒隊磨練，球速提升至148公里，今年終於在第4輪獲味全龍隊指名，「阿嬤在我被喊到名字那一刻感動落淚，未來我希望邀她進場看我投球」。

吳柏賢是捕手，他指出：「能夠站在這裡接受縣府表揚，是我棒球生涯的重要時刻。」他從高一就立下進軍職棒目標，歷經低潮與懷疑，「未來會更加努力，用行動證明自己。」

吳柏賢、何宗旂、陳彥廷致贈給宜蘭縣政府收藏的簽名球。（宜蘭縣政府提供）吳柏賢、何宗旂、陳彥廷致贈給宜蘭縣政府收藏的簽名球。（宜蘭縣政府提供）

投手的陳彥廷表示，加入台電棒球隊是他棒球生涯重要肯定，感謝一路以來支持他的家人與師長，「這份榮耀不是我一個人的，我會繼續努力，也希望有一天能成為別人的支持者」。

羅工棒球隊總教練何昱德說，何宗旂、吳柏賢、陳彥廷等3人長期獲得球探關注，要獲得職業球團指名，不是1、2場賽事就能斷定，這也是羅工棒球隊成軍6年來首次有隊員進軍職棒。

林茂盛指出，3位選手以努力與實力證明宜蘭基層棒球實力與潛力，從學校一路走上全國舞台，展現的不僅是球技，更是堅持與信念的累積，期許3位選手未來在球場發光發熱，為宜蘭、為台灣棒球再添榮耀。

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