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東超》轉戰TPBL的新北國王也取得資格！台灣下季有3支球隊參戰東超

2025/07/24 11:11

東亞超級聯賽今天宣布，連續兩年拿下本土聯賽冠軍的新北國王，正式取得2025–26賽季東超參賽資格。（資料照，記者林正堃攝）東亞超級聯賽今天宣布，連續兩年拿下本土聯賽冠軍的新北國王，正式取得2025–26賽季東超參賽資格。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，連續兩年拿下本土聯賽冠軍的新北國王，正式取得2025–26賽季東超參賽資格。作為目前籃壇的頂尖勁旅，國王不僅贏得2023–24賽季P. LEAGUE+冠軍，還在2024–25賽季奪下TPBL冠軍，完成二連霸。

「新北國王是一支實力堅強、屢屢站上巔峰的球隊，」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins ）表示，「EASL是亞洲籃球的冠軍聯賽，而國王的加入，讓我們再添一位真正的冠軍。國王已證明自己是亞洲最頂尖的球隊之一，我們也非常期待他們本季的表現。」

2025–26賽季將有3支台灣球隊參賽，除了連續拿下兩座總冠軍的新北國王，先前已確定參賽的還有來自P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿與台北富邦勇士。

PLG副會長陳建州說：「近期PLG與TPBL兩聯盟合作事宜，PLG一直以來都是EASL密切的戰略合作夥伴且簽定官方正式合約，基於這樣的關係，PLG仍願意優先以彼此合作邁向和諧的大局為重，共同攜手EASL支持兩聯盟合作計劃，邀請TPBL新北國王參加EASL新賽季。同時也非常開心看到新北國王能繼續征戰EASL新賽季。帶給球迷更多精彩的賽事。 」

國王對東超早已不陌生，並擁有聯賽中最穩定的戰績之一。在上一季，國王也創下紀錄，成為第一支連續兩年晉級東超4強的球隊。「我們很高興能夠連續第3季參加東超，」新北國王總經理毛加恩說：「隨著聯賽規模持續擴大、更多強隊加入，我們期待在亞洲最高水準的賽場上持續挑戰自我。」

2023–24賽季，國王在B組名列第2，順利晉級東超四強。最終於準決賽敗給日本的千葉噴射機，並在季軍戰中不敵韓國的安養正官庄赤紅火箭，名列第4。2024–25賽季，國王再度以小組第2晉級，雖在準決賽敗給最終奪冠的日本廣島蜻蜓，但在季軍戰中擊敗琉球黃金國王，拿下東超季軍，創下新北國王參戰東超以來最好的成績。目前國王在東超的歷史戰績為9勝7敗。

國王在個人獎項方面也有斬獲，2024–25賽季，洋將桑尼（Sani Sakakini）與後衛林書豪雙雙入選由斯伯丁（Spalding）贊助的年度最佳陣容（All-EASL Team），林書豪更成為東超歷史上首位連兩季入選年度陣容的球員。

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